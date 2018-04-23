Мстители: Война бесконечности, 2018

Камни, которые находятся в Перчатке Бесконечности, появлялись в предыдущих фильмах Вселенной »Марвел». Одним из самых известных стал Тессеракт из фильмов »Первый мститель» и »Мстители»

«Мстители: Война бесконечности» ознаменовали 10 год существования киновселенной »Марвел»

Два первых фильма о Мстителях поставил Джосс Уидон, который отказался снимать третью и четвёртую части, передав эстафету братьям Руссо

Тому Холланду не разрешили прочитать сценарий этого фильма, так как он раскрыл слишком много подробностей фильма “Человек-паук: Возвращение домой” до премьеры.

Марк Руффало признался, что ему дали фальшивый сценарий из-за его привычки случайно раскрывать детали, что неоднократно случалось с прошлыми фильмами “Marvel”.

Исходя из хронологии франшизы, Доктор Стрэндж имел в своем распоряжении несколько лет для оттачивания своего мастерства после сольного фильма, поэтому он негласно считался одним из самых могущественных персонажей кинематографической вселенной “Marvel”. Вследствие чего сценаристы “Войны Бесконечности” стремились к тому, чтобы он на протяжении всего фильма выглядел как самый зрелый и здравомыслящий персонаж.

Это первый фильм о Мстителях из кинематографической вселенной “Marvel” в котором не появляется Клинтон Бартон — Соколиный Глаз.

Это четвертый фильм в истории, преодолевший планку в 2 млрд. долларов сборов в прокате. Первыми тремя были “Титаник”, “Аватар” и “Звездные Войны: Пробуждение силы”.

Диалог между Капитаном Америкой и Тором, в котором они сравнивают растительность на своих лицах — импровизация актеров.

В начале фильма Локи говорит Таносу: “У нас есть Халк”. Это цитата из фильма “Мстители”, где эту фразу в адрес Локи произносит Тони Старк.

На момент выхода это был второй по стоимости фильм в кинематографической вселенной “Marvel” и второй по стоимости фильм о супергероях в истории. Только фильм “Мстители: Эра Альтрона” имел больший бюджет.

Имя «Танос» – это краткая форма греческого имени «Танатос», что в переводе с греческого означает «смерть».

Исполняя роль Таноса, Джош Бролин ориентировался на персонаж полковника Курца, антагониста фильма “Апокалипсис сегодня”, сыгранного Марлоном Брандо.

Проксима Миднайт и Корвус Глэйв – муж и жена, хотя прямо в фильме об этом не говорится.

В фильме около 2900 кадров с визуальными эффектами.

В начале фильма, когда у Таноса уже есть один из Камней, он не использует его сражаясь с Халком. Это сделано, чтобы подчеркнуть, что в бою один на один Таноса невозможно одолеть.

Питер Динклэйдж, карлик в реальной жизни, играет самого высокого персонажа в фильме, которого, тем не менее, называют Гномом.

Фильм получил номинацию на премию “Оскар” за лучшие визуальные эффекты.

В фильме Тор заявляет, что ему полторы тысячи лет, то есть дата его рождения приблизительно 518 год нашей эры. Однако с исторической точки зрения это неверно, поскольку первое упоминание Тора произошло в первом веке нашей эры в трудах древнеримского историка Тацита.