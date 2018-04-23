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Мстители: Война бесконечности Мстители: Война бесконечности
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Мстители: Война бесконечности, 2018

2018 / США
8.6 Оцените
490 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Супергерои против Таноса! Кто победит?
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Мстители: Война бесконечности» является одним из наиболее долгожданных событий 2018 года. Режиссёрами экранизации одного из самых значимых комиксов Вселенной Marvel назначены Джо и Энтони Руссо, поставившие две части «Первого мстителя». Своё участие в картине подтвердили практически все участники команды «Мстители», а также члены «Стражей Галактики». Кроме того, в фильме сыграет Джош Бролин («Люди в чёрном 3»), а также другие актёры, уже не раз появлявшиеся в супергеройских экранизациях.

Отправной точкой сюжета фильма «Мстители: Война бесконечности» станет обретённое могучим титаном Таносом господство после того, как он сумел собрать все Камни Бесконечности. Теперь он обладает ценным артефактом – Перчаткой Бесконечности, с помощью которой сможет уничтожить весь мир. Противостоять ему будут сильнейшие герои Земли, которым придётся объединится и забыть об обидах прошлого, чтобы одолеть врага. Такое сосредоточение известных персонажей станет самым особенным событием в истории киновселенной «Марвел».

Команда “Мстителей”, которая уже неоднократно спасала Землю от всевозможных угроз, на этот раз сталкивается с самым опасным противником. Им противостоит Танос — безумный титан, поклоняющийся самой смерти. Цель Таноса — собрать все Камни Бесконечности: шесть древних артефактов, каждый из которых отвечает за определенный аспект бытия, наделяя своего обладателя огромной силой. С их помощью Танос хочет восстановить равновесие во Вселенной, отправив в небытие половину ее обитателей. Если Таносу удастся собрать все камни, он осуществит свой план буквально по щелчку пальцев.

Одолеть столь грозного врага можно лишь объединив усилия. К команде “Мстителей” присоединяются Стражи Галактики, Вижен и Алая Ведьма, Зимний Солдат, Воитель, Черная Пантера и Сокол. Но силы добра разобщены, а на стороне Таноса сражается безжалостный Черный Орден во главе с Проксимой Миднайт и Корвусом Глэйвом.

На этот раз сражения выйдут далеко за пределы Земли и будут происходить по всей галактике, а неуязвимые до сих пор супергерои столкнутся со смертью лицом к лицу.

Камни, которые находятся в Перчатке Бесконечности, появлялись в предыдущих фильмах Вселенной »Марвел». Одним из самых известных стал Тессеракт из фильмов »Первый мститель» и »Мстители»

«Мстители: Война бесконечности» ознаменовали 10 год существования киновселенной »Марвел»

Два первых фильма о Мстителях поставил Джосс Уидон, который отказался снимать третью и четвёртую части, передав эстафету братьям Руссо

Тому Холланду не разрешили прочитать сценарий этого фильма, так как он раскрыл слишком много подробностей фильма “Человек-паук: Возвращение домой” до премьеры.

Марк Руффало признался, что ему дали фальшивый сценарий из-за его привычки случайно раскрывать детали, что неоднократно случалось с прошлыми фильмами “Marvel”.

Исходя из хронологии франшизы, Доктор Стрэндж имел в своем распоряжении несколько лет для оттачивания своего мастерства после сольного фильма, поэтому он негласно считался одним из самых могущественных персонажей кинематографической вселенной “Marvel”. Вследствие чего сценаристы “Войны Бесконечности” стремились к тому, чтобы он на протяжении всего фильма выглядел как самый зрелый и здравомыслящий персонаж.

Это первый фильм о Мстителях из кинематографической вселенной “Marvel” в котором не появляется Клинтон Бартон — Соколиный Глаз.

Это четвертый фильм в истории, преодолевший планку в 2 млрд. долларов сборов в прокате. Первыми тремя были “Титаник”, “Аватар” и “Звездные Войны: Пробуждение силы”.

Диалог между Капитаном Америкой и Тором, в котором они сравнивают растительность на своих лицах — импровизация актеров.

В начале фильма Локи говорит Таносу: “У нас есть Халк”. Это цитата из фильма “Мстители”, где эту фразу в адрес Локи произносит Тони Старк.

На момент выхода это был второй по стоимости фильм в кинематографической вселенной “Marvel” и второй по стоимости фильм о супергероях в истории. Только фильм “Мстители: Эра Альтрона” имел больший бюджет.

Имя «Танос» – это краткая форма греческого имени «Танатос», что в переводе с греческого означает «смерть».

Исполняя роль Таноса, Джош Бролин ориентировался на персонаж полковника Курца, антагониста фильма “Апокалипсис сегодня”, сыгранного Марлоном Брандо.

Проксима Миднайт и Корвус Глэйв – муж и жена, хотя прямо в фильме об этом не говорится.

В фильме около 2900 кадров с визуальными эффектами.

В начале фильма, когда у Таноса уже есть один из Камней, он не использует его сражаясь с Халком. Это сделано, чтобы подчеркнуть, что в бою один на один Таноса невозможно одолеть.

Питер Динклэйдж, карлик в реальной жизни, играет самого высокого персонажа в фильме, которого, тем не менее, называют Гномом.

Фильм получил номинацию на премию “Оскар” за лучшие визуальные эффекты.

В фильме Тор заявляет, что ему полторы тысячи лет, то есть дата его рождения приблизительно 518 год нашей эры. Однако с исторической точки зрения это неверно, поскольку первое упоминание Тора произошло в первом веке нашей эры в трудах древнеримского историка Тацита.

Беспрецедентное кинематографическое путешествие длиной в 10 лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную MARVEL, продолжится в фильме «Мстители: Война бесконечности», который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной.

 

8.6 Оцените
490 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 мая 2018
Премьера онлайн 31 июля 2018
Премьера в мире 23 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Энтони Руссо
Энтони Руссо
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Крис Эванс
Крис Эванс
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Крис Пратт
Крис Пратт
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Все актеры и съемочная группа
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Мстители: Война бесконечности
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События берут начало сразу в нескольких предыдущих фильмах Marvel. Суперзлодей Танос решает собрать все камни бесконечности, чтобы уничтожить ровно половину жителей вселенной. Начинает он с корабля Асгарда, который дрейфует в космосе под руководством Тора, Локи и Халка. На их сигнал бедствия отзываются Стражи галактики. Тем временем на Земле доктор Стрэндж находит Тони Старка, и они вместе противостоят слугам Таноса. Нападение разрушает и мечты Алой ведьмы и Вижена о спокойной жизни. Им удаётся…
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Антон Корняков 21 апреля 2018, 10:03
Нет, не волнуйся))
Konstantin 6 мая 2018, 13:14
Честно говоря, не понял восторженных отзывов и рейта 9+. Да, толпа известных и любимых персонажей, но, блин, фрагменты акшена и несколько шуток… Читать дальше…
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