Мстители: Война бесконечности, 2018

Фильм «Мстители: Война бесконечности» является одним из наиболее долгожданных событий 2018 года. Режиссёрами экранизации одного из самых значимых комиксов Вселенной Marvel назначены Джо и Энтони Руссо, поставившие две части «Первого мстителя». Своё участие в картине подтвердили практически все участники команды «Мстители», а также члены «Стражей Галактики». Кроме того, в фильме сыграет Джош Бролин («Люди в чёрном 3»), а также другие актёры, уже не раз появлявшиеся в супергеройских экранизациях.
Отправной точкой сюжета фильма «Мстители: Война бесконечности» станет обретённое могучим титаном Таносом господство после того, как он сумел собрать все Камни Бесконечности. Теперь он обладает ценным артефактом – Перчаткой Бесконечности, с помощью которой сможет уничтожить весь мир. Противостоять ему будут сильнейшие герои Земли, которым придётся объединится и забыть об обидах прошлого, чтобы одолеть врага. Такое сосредоточение известных персонажей станет самым особенным событием в истории киновселенной «Марвел».
Команда “Мстителей”, которая уже неоднократно спасала Землю от всевозможных угроз, на этот раз сталкивается с самым опасным противником. Им противостоит Танос — безумный титан, поклоняющийся самой смерти. Цель Таноса — собрать все Камни Бесконечности: шесть древних артефактов, каждый из которых отвечает за определенный аспект бытия, наделяя своего обладателя огромной силой. С их помощью Танос хочет восстановить равновесие во Вселенной, отправив в небытие половину ее обитателей. Если Таносу удастся собрать все камни, он осуществит свой план буквально по щелчку пальцев.
Одолеть столь грозного врага можно лишь объединив усилия. К команде “Мстителей” присоединяются Стражи Галактики, Вижен и Алая Ведьма, Зимний Солдат, Воитель, Черная Пантера и Сокол. Но силы добра разобщены, а на стороне Таноса сражается безжалостный Черный Орден во главе с Проксимой Миднайт и Корвусом Глэйвом.
На этот раз сражения выйдут далеко за пределы Земли и будут происходить по всей галактике, а неуязвимые до сих пор супергерои столкнутся со смертью лицом к лицу.
Камни, которые находятся в Перчатке Бесконечности, появлялись в предыдущих фильмах Вселенной »Марвел». Одним из самых известных стал Тессеракт из фильмов »Первый мститель» и »Мстители»
«Мстители: Война бесконечности» ознаменовали 10 год существования киновселенной »Марвел»
Два первых фильма о Мстителях поставил Джосс Уидон, который отказался снимать третью и четвёртую части, передав эстафету братьям Руссо
Тому Холланду не разрешили прочитать сценарий этого фильма, так как он раскрыл слишком много подробностей фильма “Человек-паук: Возвращение домой” до премьеры.
Марк Руффало признался, что ему дали фальшивый сценарий из-за его привычки случайно раскрывать детали, что неоднократно случалось с прошлыми фильмами “Marvel”.
Исходя из хронологии франшизы, Доктор Стрэндж имел в своем распоряжении несколько лет для оттачивания своего мастерства после сольного фильма, поэтому он негласно считался одним из самых могущественных персонажей кинематографической вселенной “Marvel”. Вследствие чего сценаристы “Войны Бесконечности” стремились к тому, чтобы он на протяжении всего фильма выглядел как самый зрелый и здравомыслящий персонаж.
Это первый фильм о Мстителях из кинематографической вселенной “Marvel” в котором не появляется Клинтон Бартон — Соколиный Глаз.
Это четвертый фильм в истории, преодолевший планку в 2 млрд. долларов сборов в прокате. Первыми тремя были “Титаник”, “Аватар” и “Звездные Войны: Пробуждение силы”.
Диалог между Капитаном Америкой и Тором, в котором они сравнивают растительность на своих лицах — импровизация актеров.
В начале фильма Локи говорит Таносу: “У нас есть Халк”. Это цитата из фильма “Мстители”, где эту фразу в адрес Локи произносит Тони Старк.
На момент выхода это был второй по стоимости фильм в кинематографической вселенной “Marvel” и второй по стоимости фильм о супергероях в истории. Только фильм “Мстители: Эра Альтрона” имел больший бюджет.
Имя «Танос» – это краткая форма греческого имени «Танатос», что в переводе с греческого означает «смерть».
Исполняя роль Таноса, Джош Бролин ориентировался на персонаж полковника Курца, антагониста фильма “Апокалипсис сегодня”, сыгранного Марлоном Брандо.
Проксима Миднайт и Корвус Глэйв – муж и жена, хотя прямо в фильме об этом не говорится.
В фильме около 2900 кадров с визуальными эффектами.
В начале фильма, когда у Таноса уже есть один из Камней, он не использует его сражаясь с Халком. Это сделано, чтобы подчеркнуть, что в бою один на один Таноса невозможно одолеть.
Питер Динклэйдж, карлик в реальной жизни, играет самого высокого персонажа в фильме, которого, тем не менее, называют Гномом.
Фильм получил номинацию на премию “Оскар” за лучшие визуальные эффекты.
В фильме Тор заявляет, что ему полторы тысячи лет, то есть дата его рождения приблизительно 518 год нашей эры. Однако с исторической точки зрения это неверно, поскольку первое упоминание Тора произошло в первом веке нашей эры в трудах древнеримского историка Тацита.
Беспрецедентное кинематографическое путешествие длиной в 10 лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную MARVEL, продолжится в фильме «Мстители: Война бесконечности», который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной.