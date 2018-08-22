Мара. Пожиратель снов, 2017

Режиссер и композитор Клайв Тонг рещил всерьез напугать своего зрителя. Ему помогли актеры Ольга Куриленко («Дыши во мгле», «Квант милосердия»), Хавьер Ботет («Черная лагуна», «Багровый пик»), Митч Икинс («Древние», «Остановись и гори»), Лэнс Э. Николс («Демоны Джун», «Загадочная история Бенджамина Баттона»), Рози Феллнер («Эпоха героев», «Потому что мы банда»), Крэйг Конуэй («В погоне за тенями», «Дьявольские игры»), Мелисса Болона («Акт мести», «Ограбление в ураган»), Кэти МакГроу («Отчаянные домохозяйки», «Сладкий ноябрь»).

Произошло странное убийство — мужчину среди ночи задушила его жена. Единственный свидетель — их восьмилетняя дочь. За расследование берется Кейт Фуллер, и узнает, что и жена, и дочь убитого видели загадочного демона — Мару, которая и убила мужчину. Чем сильнее Кейт хочет разобраться в этом деле, тем больше загадочных событий происходит с ней самой и теперь засыпать страшно уже ей.