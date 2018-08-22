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Мара. Пожиратель снов Мара. Пожиратель снов
Киноафиша Фильмы Мара. Пожиратель снов
Mara

Мара. Пожиратель снов, 2017

2017 / Великобритания / США
5.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.1
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Фильм ужасов о демоне, убивающем во сне
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер и композитор Клайв Тонг рещил всерьез напугать своего зрителя. Ему помогли актеры Ольга Куриленко («Дыши во мгле», «Квант милосердия»), Хавьер Ботет («Черная лагуна», «Багровый пик»), Митч Икинс («Древние», «Остановись и гори»), Лэнс Э. Николс («Демоны Джун», «Загадочная история Бенджамина Баттона»), Рози Феллнер («Эпоха героев», «Потому что мы банда»), Крэйг Конуэй («В погоне за тенями», «Дьявольские игры»), Мелисса Болона («Акт мести», «Ограбление в ураган»), Кэти МакГроу («Отчаянные домохозяйки», «Сладкий ноябрь»).

Произошло странное убийство — мужчину среди ночи задушила его жена. Единственный свидетель — их восьмилетняя дочь. За расследование берется Кейт Фуллер, и узнает, что и жена, и дочь убитого видели загадочного демона — Мару, которая и убила мужчину. Чем сильнее Кейт хочет разобраться в этом деле, тем больше загадочных событий происходит с ней самой и теперь засыпать страшно уже ей.

- Фильм стал первой полнометражной работой Клайва Тонга

- Бюджет фильма составил всего 5 000 000 долларов 

- В европейской мифологии Мара – злой демон, который по ночам садится людям на грудь, вызывая плохие сны. Эти сны сопровождались удушьем из-за веса демона, и их стали называть кошмарами

- Сюжет фильма основан на мифах и стереотипах, которые появились вокруг сонного паралича

Кейт Фуллер занимается расследованием убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для неё опасным.

5.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера онлайн 7 сентября 2018
Премьера в мире 22 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Клайв Тонг
Клайв Тонг
В ролях
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Митч Икинс
Митч Икинс
Лэнс Э. Николс
Лэнс Э. Николс
Рози Феллнер
Рози Феллнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мара. Пожиратель снов 3 постера
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Мара. Пожиратель снов смотреть онлайн

Мара. Пожиратель снов
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Наша рецензия
Психиатр Кейт Фуллер (Ольга Куриленко) приписана к полицейскому расследованию: глава семейства был жестоко убит во сне, а жена утверждает, что она тут не при чём – всё дело в некой злой сущности, являющейся людям в состоянии сонного паралича. Тем не менее женщину увозят в сумасшедший дом, а Кейт с ужасом начинает понимать, что это был не бред, а самая настоящая и жуткая правда. Чувство вины сводит её с ума, и вот уже она тоже начинает видеть старуху, прячущуюся в тёмных углах её дома.…
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julia120191 11 сентября 2018, 15:02
Фильм нудный и затянутый. Есть резкие моменты от которых вздрагиваешь,но на фильм УЖАСОВ не тянет(((
dabass_house 9 сентября 2018, 12:02
фильм бредовый, не советую!
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саундтрек фильма Мара. Пожиратель снов
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2 августа 2018 10:41
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