Главный приз Венецианского фестиваля получил фильм «Вся красота и кровопролитие»

В прошедшие выходные были объявлены победители 79-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз получил документальный фильм «Вся красота и кровопролитие». В прошлый раз обойти конкурентов неигровой ленте удалось лишь в 2013 году. Тогда «Золотого льва» получил фильм «Священная римская кольцевая».

«Вся красота и кровопролитие» рассказывает о 68-летнем фотографе Нэнси Голдин, которой в свое время прописали оксиконтин. Она быстро пристрастилась к нему, из-за зависимости оказалась на дне в финансовом и социальном плане, занималась проституцией, выздоровела с помощью замещающего препарата, а затем бросила все свои силы на то, чтобы призвать фармакологические компании к ответу.

Молодые годы в 70-х Голдин провела среди геев, стриптизерш, проституток, наркоманов, больных СПИДом и прочих отверженных членов общества. Тем не менее она старалась запечатлеть этот мир под иным взглядом. В своих фотографиях она пыталась найти красоту в гротеске, разврате, наркомании и угасании личности.

Пережив тяжелые годы и вернувшись к трезвости, Голдин с ужасом заметила, что новое поколение молодых людей продолжает умирать от опиоидов. В начале века врачи горстями выписывали людям с психическими расстройствами и травмами транквилизаторы, вызывающие сильное привыкание. Знаменитый «опиоидный кризис», из которого США до сих пор до конца не вышли, продолжает уносить сотни тысяч жизней.

Молодости, а также борьбе Голдин с большой фармой и посвящен фильм обладательницы «Оскара» Лоры Пойтрас. В 2015 году она получила статуэтку Киноакадемии за фильм «Citizenfour: Правда Сноудена».