Не хуже оригинала: появились первые отзывы о «Фокусе-покусе 2»

В сети появились первые рецензии на «Фокус-покус 2», сиквел культового семейного фильма ужасов 1993 года от компании Disney.

Оригинальная картина посвящена трем древним ведьмам в лице сестер Сандерсон. 300 лет назад они пытались обрести вечную жизнь, высасывая души детей Салема, но жители города поймали их и казнили за колдовство. Уже в наше время группа детей по глупости провела магический ритуал, который вернул их к жизни. Главные роли исполнили Бетт Мидлер, Кэти Нэджими и Сара Джессика Паркер.

Спустя почти 30 лет с момента выхода фильма, Disney создал продолжение «Фокуса-покуса» с тем же главным актерским составом. Кроме трех центральных исполнительниц, к своей роли также вернулся Даг Джонс, сыгравший Билли Батчерсона.

Критики остались очень довольны сиквелом. Например, Мэгги Ловитт из Collider назвала фильм «волшебным» и сказала, что эта хэллоуинская сказка несет в себе «неожиданный смысл».

Киносайты Guy At The Movies и Cinema Stubs похвалили хорошую игру актеров, особенно отметив возвращение Мидлер, Нэджими и Паркер, которые блестяще повторили свои роли.

Наконец, портал Big Gold Belt Media написал, что фильму удалось вернуть чарующую магию оригинала на экран, что было совсем непростой задачей, учитывая большую любовь публики к оригинальной картине.

Премьера фильма «Фокус-покус 2» состоится на Disney+ уже на этой неделе, 30 сентября.