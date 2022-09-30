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Киноафиша Новости Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар»

Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар»

30 сентября 2022 11:13
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар»

Посмотрите раньше всех вестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо!

11 октября в киноцентре «Великан Парк» состоится специальный показ остросюжетного фильма «Умереть за доллар». Звезды Голливуда Кристоф Вальц и Уиллем Дефо перевоплотятся в заклятых врагов!

Действие ленты развернется в самом конце 19 века. Известный охотник за головами Макс Борлунд получает новое задание – разыскать пропавшую жену влиятельного бизнесмена. Во время своих странствий он узнает, что женщина попросту сбежала от тирана к обаятельному дезертиру. Кроме того, на своем пути Макс вновь встречает преступника Джо Криббенса, которого лично передал в руки закона много лет назад.

Члены Киноклуба Киноафиши смогут раньше всех посмотреть фильм Уолтера Хилла, покоривший зрителей Венецианского фестиваля. Не пропустите регистрацию на странице клуба!

Напомним, что в широкий прокат вестерн «Умереть за доллар» выйдет 13 октября.

Фото: Quiver
Киноафиша.инфо
Киноафиша.инфо
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