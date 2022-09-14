Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона»

«Дом Дракона», рассказывающий о борьбе династии Таргариенов за Железный трон, – один из главных сериалов этого года для всех поклонников вселенной Джорджа Мартина. От политических интриг и эпических сражений, которые присутствуют в каждой серии, буквально захватывает дух. Рассказываем все, что нужно знать о съемках спина-оффа «Игры престолов» – от локаций до создания Вестероса в эпоху правления Таргариенов.

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Где снимали «Дом дракона»?

Если съемки «Игры престолов» проходили в Испании, Северной Ирландии, Хорватии, Исландии, на Мальте и в Марокко, то «Дом дракона» по большей части снимали в студии Leavesden в Хартфордшире (Великобритания). В кинокомплексе, расположенном на месте бывшего авиационного завода, с нуля построили огромный Красный замок. Все комнаты здания сообщались между собой, что позволяло операторам снимать некоторые сцены одним кадром.

Эпизод с выбором наследника полностью отсняли в искусственных декорациях, покрасив все, кроме Железного трона, в зеленый цвет. Тронный зал целиком создали с помощью компьютерной графики.

И все же шоураннеры не могли обойтись без фантастических природных ландшафтов и руин настоящих замков, поэтому вместе с кастом и съемочной группой путешествовали по Великобритании, Испании и Португалии.

Дом дракона

Съемки в Великобритании

Создатели сериала Райан Кондал и Мигель Сапочник в нескольких интервью рассказывали, что графство Корнуолл было самым очевидным выбором для натурных съемок «Дома дракона». Скрытые бухты, величественные замки и пляжи с золотым песком – все это идеально подходило для воплощения мира спин-оффа «Игры престолов» на экране. Актриса Ив Бест, которая сыграла принцессу Рейнис Веларион, была в полном восторге от локации:

«Когда ты ходишь среди декораций, которые выглядят как древние памятники архитектуры с массивными статуями, или прогуливаешься по удивительной местности, то просто не можешь поверить, что все это происходит на самом деле».

Корнуоллский пляж Холивелл Бей на юго-западном побережье был основной локацией для съемок эпической сцены из третьей серии, в котором принц Деймон Таргариен (Мэтт Смит) вступил в ожесточенный бой с Триархией, развязав Войну за Ступени.

Дом дракона

Близ пляжа Холивелл Бей также разместили декорации родового замка Веларионов Дрифтмарка, прототипом которого стал бывший монастырь на горе Святого Михаила, и их фамильного склепа.

Рыцарский турнир из первой серии «Дома дракона», в котором Деймон Таргариен потерпел поражение, снимали на специально построенной площадке под городом Олдершот в Хэмпшире. Стоит отметить, что во время монтажа сцен с поединками графику практически не использовали. На холмистом берегу в гавани Хартленд Куэй в Девоне снимали сцену похорон (сожжения) Эйммы Аррен, жены Визериса I и матери Рейениры Таргариен.

Дом дракона

Съемки в Испании

Испанский город Касерес фактически заменил собой Королевскую Гавань в «Игре престолов». В этом месте снимали многие сцены седьмого сезона. Шоураннеры решили, что атмосфера «Дома дракона» должна ассоциироваться у фанатов с культовым сериалом, снятом по «Песни Льда и Пламени». Поэтому Кондал и Сапочник выбрали Касерес с его дворцами и домами, на башнях которых сидят гаргульи, для эпизодов, действие которых разворачивается на улицах Королевской Гавани и в трущобах Блошиного Конца.

Сцены «Дома дракона», которые происходят в цветущих садах с фонтанами и скульптурами, например откровенный разговор Рейениры и Деймона в четвертой серии, снимали в парке испанского города Льорет-де-Мар. Скорее всего, в садах святой Клотильды с видом на бухту.

Частный замок XVI века Ла Калаорра в провинции Гранада специально арендовали для съемок сцен с участием центральных персонажей – Рейениры, Деймона, Визериса I Таргариенов и Алисенты Хайтауэр.

Дом дракона

Съемки в Португалии

Португальский городок Монсанто, затерянный среди гигантских валунов, со своими руинами, средневековой крепостью со стеной на холме и улицами, вырубленными в скалах, прекрасно вписывался в фэнтезийный мир Вестероса. В этом месте с необычным ландшафтом, преимущественно в замке Монсанто, проходили съемки сцен, связанных с Драконьим камнем.

Напряженная сцена, в которой Рейенира забрала у Деймона украденное драконье яйцо, частично была отснята на каменной стене в Монсанто, частично – на закрытой киноплощадке с использованием огромного LED-экрана с нужным фоном. По словам Мэтта Смита, технологии The Volume (к ним прибегали и во время работы над «Мандалорцем») помогали ему быстрее войти в образ и проникнуться моментом. В процессе монтажа команда по визуальным эффектам превратила руины в крепость и добавила в сцену драконов.

Дом дракона

Сцены с драконами: за кадром

Драконы Сиракс, Караксес, Мелеис и другие, которых создали с помощью компьютерной графики на этапе постпродакшена, на съемках спин-оффа представляли собой теннисные мячи, насаженные на длинные шесты, и пластмассовые макеты. Актерам приходилось включать воображение, чтобы их взаимодействие с этими фантастическими созданиями выглядело максимально естественно. Оливия Кук, сыгравшая взрослую Алисенту Хайтауэр, в интервью Tatler Asia призналась, что ей было легко притворяться, что ее окружают драконы, так как у актрисы был схожий опыт в фильме «Первому игроку приготовиться».

Сцены с полетами на драконах снимали следующим образом: актеры садились на механического «оленя», которого затем поднимали в воздух перед огромным светодиодным экраном, проецирующим визуальные эффекты в реальном времени.

В интервью Entertainment Weekly Эмма Д’Арси (взрослая Рейенира) говорит, что Volume Stage представляет собой цифровой игровой ландшафт, который движется так же, как и камера в перспективе. Технически эпические сцены с драконами напоминают аттракционы в парке развлечений, на которых вы «летаете» на максимальной скорости.

Дом Дракона

Железный трон: обновленный дизайн

Внешний вид Железного трона в «Доме дракона» сильно отличается от того, который показывали в «Игре престолов». Он стал больше, что явно демонстрирует величие и триумфальность Таргариенов, ведь действие сериала происходит в период расцвета их династии. Для создания трона из расплавленных 2500 мечей декораторы использовали стальные стержни, обмотанные гипсовыми бинтами.

Дом дракона

Останки дракона Балериона: работа над ошибками

Скелет дракона Эйгона Завоевателя Балериона мы уже видели в седьмом сезоне «Игры престолов» в подземелье Красного замка. Но тогда останки «Черного Ужаса» не внушали страха и смотрелись немного искусственно. Однако для спин-оффа дизайнеры решили доработать скелет дракона и сделали его действительно впечатляющим. Гигантский череп Балериона, длина которого – девять метров, создавали семь недель. Массивная скульптура, помещенная на алтарь, смотрится устрашающе благодаря приоткрытому рту с острыми зубами – в таком состоянии его поддерживают железные арматуры.