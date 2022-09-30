Рядовые зрители называют «Блондинку» «сексистским», «жестоким» и «отвратительным» фильмом

28 сентября на Netflix состоялась премьера фильма «Блондинка», который является художественным байопиком о Мэрилин Монро. Ранее фильм был отмечен номинацией на главный приз Венецианского фестиваля. Сразу после релиза на стриминге в сети начали появляться и первые отзывы рядовых зрителей, которые приняли картину Эндрю Доминика в штыки.

Публике не просто не понравилась «Блондинка», авторы отзывов называют фильм настоящим оскорблением памяти великой актрисы. Например, пользователь социальных сетей с ником @battymamzelle пишет:

«Вау, «Блондинка» оказалась одним из самых отвратительных фильмов, которые я когда-либо видел. Это акт невероятной жестокости от невежды-режиссера, потакающего своим низменным желаниям».

Схожим мнением поделилась и Мэрайя Стэн (@TheElusiveLamb):

«Это один из самых неуважительных, неприятных, лживых биографических фильмов, которые я когда-либо видела. Мэрилин отстаивала права женщин, боролась за равную оплату труда, она никогда не позволяла, чтобы с ней обращались как с какой-то секс-куклой. Но именно это и сделали создатели фильма».

Даниэль Фуэнтес (@xoMissDanielle) написала:

«Начала смотреть «Блондинку». Я ненавижу этот фильм. Снято, конечно, красиво, но содержание — просто ужас. Очевидно, что он был написан и снят сексистом».

Критикам картина Доминика также не пришлась по душе. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет 45% положительных отзывов от журналистов и 35% от обычных пользователей.