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Рядовые зрители называют «Блондинку» «сексистским», «жестоким» и «отвратительным» фильмом

30 сентября 2022 14:39
Рядовые зрители называют «Блондинку» «сексистским», «жестоким» и «отвратительным» фильмом

Многим подписчикам Netflix байопик о Мэрилин Монро не понравился.

28 сентября на Netflix состоялась премьера фильма «Блондинка», который является художественным байопиком о Мэрилин Монро. Ранее фильм был отмечен номинацией на главный приз Венецианского фестиваля. Сразу после релиза на стриминге в сети начали появляться и первые отзывы рядовых зрителей, которые приняли картину Эндрю Доминика в штыки.

Публике не просто не понравилась «Блондинка», авторы отзывов называют фильм настоящим оскорблением памяти великой актрисы. Например, пользователь социальных сетей с ником @battymamzelle пишет:

«Вау, «Блондинка» оказалась одним из самых отвратительных фильмов, которые я когда-либо видел. Это акт невероятной жестокости от невежды-режиссера, потакающего своим низменным желаниям».

Схожим мнением поделилась и Мэрайя Стэн (@TheElusiveLamb):

«Это один из самых неуважительных, неприятных, лживых биографических фильмов, которые я когда-либо видела. Мэрилин отстаивала права женщин, боролась за равную оплату труда, она никогда не позволяла, чтобы с ней обращались как с какой-то секс-куклой. Но именно это и сделали создатели фильма».

Даниэль Фуэнтес (@xoMissDanielle) написала:

«Начала смотреть «Блондинку». Я ненавижу этот фильм. Снято, конечно, красиво, но содержание — просто ужас. Очевидно, что он был написан и снят сексистом».

Критикам картина Доминика также не пришлась по душе. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет 45% положительных отзывов от журналистов и 35% от обычных пользователей.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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