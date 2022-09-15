Снедаемый чувством вины мужчина отдается в руки каннибала в трейлере хоррора «Покорми меня»

Компания XYZ Films опубликовала первый тизер фильма ужасов «Покорми меня». В центре сюжета — маньяк, который не только убивает, но и ест своих жертв. Его кровавая работа становится только проще, когда он встречает мужчину, который потеряла всякое желание жить.

Создатели «Покорми меня» обещают, что история будет не только настолько кровавой, насколько это возможно, но и необычно стремительной, ритмичной и даже отчасти веселой. Сценаристами и режиссерами картины выступают Адам Лидер и Ричард Оукс. В официальном анонсе авторы заявили, что их главным правилом при съемках было отсутствие всяких правил:

«Этот фильм — пример того, что у нас получается лучше всего: причудливый, сумасшедший ужас с щедрой присыпкой комедии. С самого начала мы хотели рассказать историю, не сдерживая себя мыслями о том, что могут подумать другие».

Главные роли в фильме исполнили Нил Уорд («Точка невозврата»), Кристофер Малвин («Морской пехотинец 6: ближний бой») и Ханна аль Рашид («Ночь идет за нами»).

Премьера «Покорми меня» состоится в этом году на фестивале Beyond Fest в Лос-Анджелесе. Затем 27 октября последует релиз на цифровых платформах, после которой фильм смогут посмотреть все жалеющие.