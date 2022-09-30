Брюс Уиллис стал первой кинозвездой, продавшей права на свой образ Deepfake-компании

Брюс Уиллис стал первой голливудской кинозвездой, которая продала права на возможность создания своего «цифрового клона». Лицензия на компьютерную копию Уиллиса досталась американской компании Deepcake.

По словам актера, он решил продать возможность использования его цифрового образа в фильмах после того, как впервые увидел эту технологию в действии в рекламе российского оператора «МегаФон»:

«Мне понравилась точная внешняя схожесть главного героя со мной. При этом ролик был снят в привычном для меня жанре комедийного боевика. После просмотра я подумал, что это отличная возможность продолжить работу в кино. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я могу работать и участвовать в съемках. Это очень интересный опыт, и я очень благодарен разработчикам из Deepcake за такую возможность».

Рекламный ролик «МегаФон» с участием цифровой версии актера вышел в прошлом году. В нем лицо Уиллиса было наложено на тело исполнителя Константина Соловьева, который выполнил все движения и придал компьютерной модели нужную мимику.

В марте этого года 67-летний Уиллис объявил, что врачи обнаружили у него развивающуюся афазию — это умственное расстройство, вызывающее проблемы с чтением, восприятием речи на слух и произношением слов. Актер сообщил, что в связи с диагнозом он не сможет больше сниматься в кино. Однако новые технологии могут помочь ему продолжить карьеру даже после ухудшения здоровья.