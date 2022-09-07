Девочка знакомится со своими внутренними демонами в трейлере мультфильма «Уэнделл и Уайлд»

Новый проект от создателей «Кошмара перед Рождеством» и «Прочь» является одной из главных осенних новинок Netflix.

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер новой анимационной страшилки Генри Селика «Уэнделл и Уайлд», сделанной в лучших традициях режиссера. Главных героев истории озвучили создатель «Прочь», «Мы» и «Нет» Джордан Пил и комик Кигэн-Майкл Ки («Пузырь»).

В центре сюжета свежего мультфильма от создателя «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины в Стране Кошмаров», выполненного в технологии покадровой анимации, окажется терзаемая внутренними демонами из-за чувства вины девочка-подросток Кэт (Лирик Росс). При этом у демонов Кэт есть конкретные имена — Уэнделл (Ки) и Уайлд (Пил).

Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что заглавным героям доведется иметь дело с монахиней-экзорцистом Хэлли (Анджела Бассетт), которая вместе с Кэт призывает их в мир живых. Всем персонажам предстоит пережить причудливое и жуткое приключение, бросающее вызов законам жизни и смерти. В основу мультика легла неопубликованная книга Селика и Клэя МакЛеода Чэпмана («Мальчик»).

Мировая премьера фильма состоится уже на следующей неделе в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. Релиз на Netflix состоится 28 октября.