Уиллем Дефо клянется застрелить Кристофа Вальца в трейлере вестерна «Умереть за доллар»

В преддверии мировой премьеры в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля компания Quiver Distribution представила первый трейлер вестерна Уолтера Хилла «Умереть за доллар». Главные роли в ленте сыграли Кристоф Вальц («Джанго освобожденный»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Уиллем Дефо («Маяк»).

Действие героической ковбойской драмы от режиссера «Героя-одиночки» и «Дикого Билла» развернется на закате XIX века. В центре повествования окажутся опытный охотник за головами Максе Борлунде (Вальц), которому влиятельный бизнесмен поручает вернуть из Мексики свою молодую супругу Рэйчел Кидд (Броснахэн). Девушку якобы похитил темнокожий дезертир Элайджа Джонс (Брэндон Скотт), но на самом деле она сознательно и по любви сбежала от деспотичного мужа. Во время выполнения своего задания главный герой неожиданно встречает матерого жулика Джо Криббенса (Дефо), которого он когда-то лично посадил за решетку, тем самым нажив в его лице заклятого врага.

Над сценарием вместе с Хиллом работал Мэтт Харрис («Скворец»). Вместе с Дефо, Вальцем, Броснахэн и Скоттом в фильме снялись Бенджамин Брэтт, Хэмиш Линклейтер, Гай Бернет и Брэндон Скотт.

В России фильм должен выйти 6 октября.