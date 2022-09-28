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Киноафиша Новости Хью Джекман и Райан Рейнольдс (почти) объяснили, как возможно появление Росомахи в «Дэдпуле 3»

Хью Джекман и Райан Рейнольдс (почти) объяснили, как возможно появление Росомахи в «Дэдпуле 3»

28 сентября 2022 16:51
Хью Джекман и Райан Рейнольдс (почти) объяснили, как возможно появление Росомахи в «Дэдпуле 3»

Актеры записали видео, в котором с юмором подтвердили, что события «Логана» затронуты не будут.

После новости о возвращении Хью Джекмана к образу Росомахи в «Дэдпуле 3» поклонники сразу же начали задаваться вопросами о том, как реализуют задумку, учитывая трагический финал героя в «Логане». Райан Рейнольдс предвидел это и заранее записал пояснительное видео, в котором он со своим приятелем и коллегой объясняет, что к чему.

Ролик начинается с приветствия звезд, а затем Джекман говорит:

«У меня было много вопросов. Уверен, у вас тоже. Но будьте уверены, мы ответим на них прямо сейчас. Например, почему Росомаха жив после всего, что произошло в «Логане».

Далее слово берет Райнольдс, объясняя, что действие «Логана» разворачивается в 2029 году и произошедшее в нем не будет связано с «Дэдпулом 3». Очевидно, создатели воспользуются так называемой лазейкой через мультивселенную. Рейнольдс говорит:

«События «Логана» происходят в 2029 году. У нас же совершенно отдельная вещь. Логан умер в «Логане». Этот момент мы не затронем. Ну а что на самом деле происходит в нашем фильме, так это…»

Внезапно речь актеров заглушает веселый хит Джорджа Майкла — Wake Me Up Before You Go-Go. Парочка начинает эмоционально жестикулировать, имитируя объяснение сюжета. В концовке видеообращения оба благодарят президента Marvel Studios Кевина Файги.

«Дэдпул 3» попадет в кинотеатры 6 сентября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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