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Киноафиша Новости Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

14 сентября 2022 13:37
Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

Сериал расскажет об охоте на маньяка. Действие развернется во времена позднего СССР.

Сегодня, 14 сентября, в Москве завершились съемки первого сезона детективного сериала «Фишер». Об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра more.tv, на котором в будущем состоится премьера проекта.

Дебютный сезон «Фишера» будет состоять из восьми серий. Сюжет шоу основан на реальных событиях: в 1986 году неизвестный преступник начнет убивать подростков в районе правительственных дач на Рублевке. К расследованию сразу же подключаются опытные следователи Валерий Козырев и Евгений Боков в компании своей молодой коллеги Натальи Добровольской. Это загадочное дело полностью перевернет их судьбы.

Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

Актерский состав сериала возглавят Иван Янковский («Огонь»), Александр Яценко («Капитан Волконогов бежал») и Александра Бортич («Холоп»). Продюсером будущего шоу стал Федор Бондарчук, а в качестве создателя выступила производственная компания Art Pictures Vision. «Фишер» пополнит линейку оригинальных проектов more.tv, среди которых уже есть такие хиты, как «Псих», «Чики» и Happy End.

Премьера «Фишера» состоится уже в этом году, но точная дата выхода пока неизвестна.

Фото: more.tv
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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