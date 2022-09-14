Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

Сериал расскажет об охоте на маньяка. Действие развернется во времена позднего СССР.

Сегодня, 14 сентября, в Москве завершились съемки первого сезона детективного сериала «Фишер». Об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра more.tv, на котором в будущем состоится премьера проекта.

Дебютный сезон «Фишера» будет состоять из восьми серий. Сюжет шоу основан на реальных событиях: в 1986 году неизвестный преступник начнет убивать подростков в районе правительственных дач на Рублевке. К расследованию сразу же подключаются опытные следователи Валерий Козырев и Евгений Боков в компании своей молодой коллеги Натальи Добровольской. Это загадочное дело полностью перевернет их судьбы.

Актерский состав сериала возглавят Иван Янковский («Огонь»), Александр Яценко («Капитан Волконогов бежал») и Александра Бортич («Холоп»). Продюсером будущего шоу стал Федор Бондарчук, а в качестве создателя выступила производственная компания Art Pictures Vision. «Фишер» пополнит линейку оригинальных проектов more.tv, среди которых уже есть такие хиты, как «Псих», «Чики» и Happy End.

Премьера «Фишера» состоится уже в этом году, но точная дата выхода пока неизвестна.