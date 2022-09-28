На KION выходит документальный фильм о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 28 сентября, в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма «Великий «Юнайтед», документального проекта, посвященного истории легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Зрителей ждет картина о взлетах и падениях лучших спортсменов, величайших триумфах и самых черных днях британского клуба.

Проводником и ведущим в этом захватывающем путешествии по истории клуба выступит его знаменитый нападающий Эрик Кантона. Сложно сказать, когда именно началась история футбола, но кажется, что «Манчестер Юнайтед» ничуть не уступает в возрасте самой популярной игре в мире. Он был основан еще в XIX веке, но тем самым «Манчестер Юнайтед», который фанаты любят и за который болеют по сей день, стал в 1902 году. С тех пор клуб всегда жил по одному простому принципу: он падал с вершин успеха на самое дно турнирной таблицы, но всегда через преодоление и упорный труд карабкался обратно под аплодисменты тысяч болельщиков.

Создатели картины также подробно расскажут о самых громких скандалах вокруг клуба, о слухах и историях, которые успели стать мифами и легендами: почему на протяжении десятилетий команда была фаворитом среди рабочего класса Великобритании, к чему приводили драки людей во время и после матчей, и как футбол придавал людям смысл жизни.

О всех перипетиях истории великого «Манчестер Юнайтед» зрители смогут узнать из уст его величайших игроков, таких как Брайан Кидд, Марк Хьюз и Дэвид Бекхэм.

С сегодняшнего дня «Великий Юнайтед» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.