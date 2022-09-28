Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Исповедь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На KION выходит документальный фильм о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед»

На KION выходит документальный фильм о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед»

28 сентября 2022 17:05
На KION выходит документальный фильм о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед»

Зрители смогут узнать об истории великого клуба из уст его лучших игроков.

Сегодня, 28 сентября, в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма «Великий «Юнайтед», документального проекта, посвященного истории легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Зрителей ждет картина о взлетах и падениях лучших спортсменов, величайших триумфах и самых черных днях британского клуба.

Проводником и ведущим в этом захватывающем путешествии по истории клуба выступит его знаменитый нападающий Эрик Кантона. Сложно сказать, когда именно началась история футбола, но кажется, что «Манчестер Юнайтед» ничуть не уступает в возрасте самой популярной игре в мире. Он был основан еще в XIX веке, но тем самым «Манчестер Юнайтед», который фанаты любят и за который болеют по сей день, стал в 1902 году. С тех пор клуб всегда жил по одному простому принципу: он падал с вершин успеха на самое дно турнирной таблицы, но всегда через преодоление и упорный труд карабкался обратно под аплодисменты тысяч болельщиков.

Создатели картины также подробно расскажут о самых громких скандалах вокруг клуба, о слухах и историях, которые успели стать мифами и легендами: почему на протяжении десятилетий команда была фаворитом среди рабочего класса Великобритании, к чему приводили драки людей во время и после матчей, и как футбол придавал людям смысл жизни.

О всех перипетиях истории великого «Манчестер Юнайтед» зрители смогут узнать из уст его величайших игроков, таких как Брайан Кидд, Марк Хьюз и Дэвид Бекхэм.

С сегодняшнего дня «Великий Юнайтед» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» Читать далее 27 сентября 2022
7 душевных фильмов о путешествиях по России 7 душевных фильмов о путешествиях по России Читать далее 26 сентября 2022
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Читать далее 26 сентября 2022
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные 5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные Читать далее 26 сентября 2022
Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье Читать далее 27 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» 10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур» Читать далее 25 сентября 2022
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Читать далее 28 сентября 2022
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров 7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров Читать далее 28 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» Читать далее 28 сентября 2022
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Читать далее 27 сентября 2022
Related video