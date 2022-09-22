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Сегодня в российский прокат выходит комедийная драма «Экспресс»

22 сентября 2022 13:02
Сегодня в российский прокат выходит комедийная драма «Экспресс»

Фильм о непростой жизни молодого парня на Кавказе.

22 сентября на российские экраны выходит «Экспресс» режиссера Руслана Братова. Зрителей ждет сюрреалистическая комедия о противоречивой провинциальной жизни.

Главный герой фильма – типичный кавказский провинциал по прозвищу Сос. Его не особенно интересует учеба в университете, поэтому он постоянно прогуливает занятия и ходит смотреть разные спортивные мероприятия. Но внезапно в жизни героя наступает настоящая черная полоса: его выгоняют из ВУЗа, а любимая девушка уезжает жить в столицу. Считая, что ему уже нечего терять, Сос отдает свою последнюю тысячу рублей, чтобы сделать ставку у знакомого букмекера, и она неожиданно выигрывает. Только по пути за новообретенным богатством Сос понимает, что карточку, которая нужна, чтобы забрать выигрыш, он где-то потерял.

Главные роли в фильме исполнили дебютант Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов («Родные») и Ольга Смирнова («Последний министр»).

Еще до «Экспресса» Братов успел прославиться благодаря комедии «Лалай-Балалай» с Евгением Сытым и драме «Главбух. История одной фирмы» с Александром Башировым. Свой новый фильм Братов описывает как историю «с неким закосом под Балабанова, которая все же подарит какую-никакую надежду отечественному зрителю».

Продюсером картины выступил Рубен Дидишян. Съемки проходили в Карачаево-Черкесии.

Фото: Mars Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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