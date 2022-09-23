Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком

21 сентября, Disney+

Кому смотреть: всем, кто давно ждал от «Диснея» сериала на более взрослую аудиторию, а также любителям триллеров.

Кассиан Андор, революционер, отдавший жизнь за Галактику в «Изгое-один», получил собственный приквел сразу из двух сезонов (второй начнут снимать уже этой осенью). Первая глава расскажет о становлении героя: о том, как циничный вор, потерявший родной дом, находит товарищей и высшую цель в борьбе Повстанческого Альянса с Империей. Четвертый сериал из вселенной «Звездных войн» последовательно доверили опытному Тони Гилрою, который уже писал сценарий к «Изгою-один», а до этого занимался скриптами к фильмам о Джейсоне Борне. Так что когда Гилрой, говоря об «Андоре», обещает бескомпромиссный шпионский триллер, хочется ему верить. Кроме того, после пресного «Оби-Вана Кеноби» вселяет надежду и возрастной рейтинг шоу — 18+. Сериал, кстати, позиционируют как отдельную историю, так что совсем не обязательно быть фанатом «Звездных войн», чтобы вникнуть в сюжет. Главную роль в «Андоре» исполняет Диего Луна. Также в касте Стеллан Скарсгард, Форест Уитакер и Адриа Архона. В день премьеры выходят сразу три эпизода.

Андор

21 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит истории про реально существовавших маньяков.

Неожиданно ворвавшаяся в график релизов новинка — дело рук Райана Мерфи. Крайне плодотворное сотрудничество с Netflix создатель «Американской истории ужасов» продолжает мини-сериалом про одного из самых одиозных маньяков Америки 80-х. Джеффри Дамер знакомился в барах с мужчинами и заманивал их к себе домой, предлагая пообщаться и сделать фотосессию, а потом насиловал и убивал. Со временем у маньяка развились склонности некрофила и каннибала, но ему удавалось сохранять образ безобидного, хоть и несколько потерянного парня, который просто одиноко жил, периодически навещая свою бабушку. Предполагается, что в шоу мы увидим фигуру убийцы с точек зрения его жертв. Главную роль Мерфи отдал Эвану Питерсу, который сотрудничал с ним еще в «Американской истории ужасов» и «Позе».

Монстр: История Джеффри Даммера

Милая встреча

21 сентября, Peacock

Кому смотреть: поклонникам жанра ромком.

Парень встречает девушку, и они проводят прекрасное свидание… снова и снова. Девушке, однако, ухажер вполне неплохо знаком — вот уже неделю она с помощью машины времени – солярия проводит с ним первые свидания, стараясь превратить его в идеального парня. Звучит немного как будто «50 первых поцелуев» встречают «Карту совершенных мгновений». Один из наиболее интригующих вопросов к фильму — есть ли химия между главными актерами? В роли девушки — Кейли Куоко из «Теории большого взрыва», в роли парня — Пит Дэвидсон, который, видимо, серьезнее решил взяться за кинокарьеру после ухода из шоу SNL. Режиссером фильма выступил Алекс Леманн, не чуждый жанру мелодрамы. В его скромной фильмографии, например, есть «Кафе «Голубая сойка» с Сарой Полсон в главной роли.

Милая встреча

21 сентября, ABC

Кому смотреть: тем, кто влюбился в первый сезон и/или преподает в школе.

В начальной школе, где учителя стоически преподают в младших классах, новый учебный год. Джанин, однако, как всегда, полна оптимизма. Неизменным остается и то, что все учителя продолжают делиться на камеру своими комментариями, переживаниями и шутками, как если бы про них снимали документальный фильм. Ситком в жанре мокьюментари с первой серии заставил обратить на себя внимание. Отражением успеха сериала послужила его номинация на «Эмми» в категории «Лучшее комедийное шоу», а также награды за идеальный кастинг и лучшую роль второго плана. За сценарий пилота отдельный приз получила Кинта Брансон, сыгравшая в шоу ту самую энтузиастку-идеалистку Джанин. Вряд ли второй сезон комедии планирует сбавлять обороты, так что о сериале со сцен крупных церемоний мы наверняка еще услышим.

Начальная школа Эбботт

22 сентября, Shudder и в кино

Кому смотреть: тем, кому по душе готические истории и творчество Эдгара Аллана По.

Картина рассказывает о юношестве Эдгара Аллана По, когда он учился в кадетской академии Вест-Пойнт. Вместе с друзьями Эдгар встречает по пути полуживого мужчину, который шепчет ему на ухо лишь одно слово «Ворон». Вскоре компания приезжает в странный, мистический городок Воронья лощина, где проводит несколько жутких дней. В памяти будущего писателя они оставят тяжелый след и окажут сильное влияние на его творчество. В главной роли — Уильям Моусли из «Хроник Нарнии». Нетипичная хоррор-фантазия о жизни По выходит и на зарубежном стриминге, и у нас в кинотеатрах. Учитывая заманчивую готическую атмосферу с таинственным осенним лесом, обветшалыми полупустыми домами и девами в белых одеждах, трепещущих на ветру, призываем, конечно, идти на фильм в кино.

Воронья лощина

20 сентября, Hulu

Кому смотреть: любителям ситкомов и шуток про индустрию кино.

О ребутах различных проектов последние годы говорят не переставая. В своем новом сериале Стивен Левитан, работавший над «Американской семейкой», решил сделать перезапуск поводом для шуток. По сюжету, сотрудница телевизионной компании Ханна питчит боссам ребут ситкома Step Right Up (вымышленного), который был хитом в начале 2000-х. Начальники слегка ошарашены и даже посмеиваются, но все равно дают проекту зеленый свет. Ради шоу Ханна планирует вновь собрать на съемочной площадке оригинальный каст. Тем временем одна из звезд шоу застряла в низкобюджетных сай-фаях, вторая не в ладах с алкоголем и полицией, а третья безуспешно пытается попасть в большое кино.

Перезагрузка

23 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто следит за фестивальными премьерами.

Динамичная французская драма рассказывает о двух братьях, которые по-разному пытаются справиться со смертью младшего брата, погибшего из-за полицейского произвола. Первый хочет найти убийцу, оставаясь в рамках закона, а второй настроен радикально. В одной из сцен мятежник запускает коктейль Молотова, погружая все вокруг в хаос. Картину показали в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Многие критики отметили впечатляющую «оперную хореографию» с камерой, которая постоянно находится в движении. Для Ромена Гавраса, режиссера модных клипов Kanye West, M.I.A. и Jamie XX, это уже третий полный метр, и в нем он постарался выйти на более высокий уровень, прежде всего — в драматургии.

Афина

23 сентября, Paramount +

Кому смотреть: тем, кому интересно, как тема ответственности писателя за свои произведения раскрывается в жанре триллера.

Когда-то вызывавший споры писатель Брюс Когберн уже давно живет в отдалении и старается держаться подальше от людской толпы. Однако в его спокойную жизнь врывается безумный фанат, который заставляет автора вспомнить прошлое, связанное с его бестселлером «Адская машина». Чтобы найти манипулятора и прекратить издевательства, Когберн включается в опасную игру. Ведущее место в этом скромном триллере у Гая Пирса. Забавно, что одно из последних появлений актера было тоже в роли писателя — в сериале «Мейр из Исттауна». Режиссером «Адской машины» выступил начинающий постановщик Эндрю Хант.

Адская машина

Сидни

23 сентября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кому интересно больше узнать о жизни первого темнокожего актера, ставшего кумиром для нескольких поколений американцев.

Маленький мальчик из нищеты Багамских островов прошел целый путь, превратившись в настоящую звезду большого экрана, а на фоне протестов против дискриминации в 60-е и просто в символ справедливости для тысяч людей в Америке. В Голливуде Сидни Пуатье стал первым темнокожим актером, который получил премию «Оскар» (за роль в фильме «Полевые лилии»). Документальный фильм Реджинальда Хадлина рассказывает о феномене артиста, вдохновлявшего своим примером. Режиссер успел взять интервью у самого Пуатье до его кончины в январе этого года, а также расспросил о нем Холли Берри, Спайка Ли, Дензела Вашингтона и других звезд кино.