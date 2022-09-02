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Киноафиша Новости Хелена Бонем Картер сыграет с Энтони Хопкинсом в драме о Холокосте «Одна жизнь»

Хелена Бонем Картер сыграет с Энтони Хопкинсом в драме о Холокосте «Одна жизнь»

2 сентября 2022 09:12
Хелена Бонем Картер сыграет с Энтони Хопкинсом в драме о Холокосте «Одна жизнь»

В основу ленты лег подвиг человека, спасшего сотни детей.

В актерском составе биографической драмы «Одна жизнь» (One Life), ведущие роли в которой сыграют сэр Энтони Хопкинс («Отец») и Джонни Флинн («Финальный аккорд»), произошло еще одно примечательное пополнение. Согласно Deadline, к исполнительской команде картины присоединилась Хелена Бонем Картер («Король говорит!»).

В основу ленты легла реальная история лондонского филантропа Николаса Уинтона, отважно спасшего 669 детей во время немецкой оккупации Чехословакии накануне Второй мировой войны. Осознав надвигающуюся беду, банкир организовал уникальную операцию, и к началу боевых действий, когда нацисты начали безжалостную расправу над местными евреями, сотни людей были вывезены в безопасное место. В длинном списке спасенных ребят оказалось множество выдающихся личностей, в числе которых кинорежиссер Карел Рейш («Игрок»). Подвигу Уинтона посвятили внушительное количество литературных публикаций и телепрограмм, а фильм станет экранизацией книги его дочери Барбары Уинтон. Адаптированный сценарий написали Люсинда Коксон («Девушка из Дании») и Ник Дрэйк («Забытые желания»).

Хопкинс и Флинн воплотят центрального персонажа в разном возрасте, тогда как Бонем Картер сыграет его мать Баби Уинтон. Также в каст вошли Джонатан Прайс («Игра престолов»), Ромола Гарай («Дети Уиндермира»), Алекс Шарп («Суд над чикагской семеркой») и Лена Олин («Охотник за разумом»).

Снимет фильм опытный телевизионный режиссер Джеймс Хоуз, на счету которого эпизоды различных нашумевших сериалов, включая «Черное зеркало», «Медленные лошади», «Воспитанные волками» и «Алиенист». Производство курируют продюсеры из компании See-Saw Films. Съемки начнутся в этом году и пройдут в Великобритании и Чехии.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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