Кевин Бейкон сыграет с Эдди Мерфи в четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз»

В актерском составе четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз», съемки которой стартовали в начале этого месяца, произошло еще одно примечательное пополнение. По сведениям Deadline, к исполнительскому ансамблю проекта присоединился Кевин Бейкон. Кого именно он сыграет, пока неивестно.

Вместе с Эдди Мерфи в ленте снимаются Джозеф Гордон-Левитт, Тейлор Пейдж, а также звезды оригинальной трилогии Джадж Райнхолд, Пол Райзер, Джон Эштон и Бронсон Пиншо.

Новый фильм получил подзаголовок в честь имени главного героя — «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Оригинальный боевик 1984 года, укрепивший Мерфи в статусе кинозвезды, повествует об отважном страже порядка из Детройта. Он приезжает в большой город, чтобы раскрыть убийство друга. О сюжете предстоящей картины пока сведений нет.

За постановку очередного сиквела отвечает режиссер-дебютант Марк Моллой, ранее создававший рекламные ролики для Apple. Последний вариант сценария подготовил Уилл Билл («Аквамен», «Охотники на гангстеров»). Исполнительным продюсером выступает Джерри Брукхаймер. В 2019 году франшиза перешла от студии Paramount к потоковому сервису Netflix, поэтому четвертый фильм не будут показывать в кинотеатрах.