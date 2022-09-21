Злобные сущности преследуют подростков из хосписа в трейлере сериала «Клуб полуночников»

Потоковый сервис Netflix презентовал новый трейлер хоррор-сериала «Клуб полуночников», являющегося телеадаптацией одноименной книги Кристофера Пайка. Представленный ролик длится целых три минуты.

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Илонка (Иман Бенсон) с большими планами на будущее. Все внезапно перечеркивает поставленный диагноз — рак щитовидной железы. Надеясь найти лекарство, вместо колледжа главная героиня отправляется в Брайтклифф — резиденцию для молодых людей, страдающих неизлечимыми болезнями. В стенах хосписа она знакомится с другими больными сверстниками, которые ради развлечения создают так называемый «Клуб полуночников». По ночам они собираются вместе и делятся друг с другом пугающими историями, но очень скоро ужас становится слишком реальным.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером «Клуба полуночников» выступает создатель «Полуночной мессы» и «Призрака дома на холме» Майк Флэнеган. В остальной актерский состав вошли Зак Гилфорд, Саманта Слойан, Игби Ригни, Хэзер Лэнгенкэмп, Мэтт Бидел, Аннара Симон, Рут Кодд, Ая Фурукава, Юки Морита, Уильям Б. Дэвис, Роберт Лонгстрит, Ларсен Томпсон и Кристал Балинт.

Премьера десятисерийной мистической драмы состоится 7 октября.