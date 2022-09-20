Мартин Скорсезе не мог уснуть после просмотра хоррора «Пэрл»

Маститый режиссер Мартин Скорсезе прорецензировал свежий хоррор Тая Уэста «Пэрл», являющийся приквелом весеннего слэшера «X». Пожилой голливудский мэтр остался настолько впечатлен картиной с Мией Гот, что потом даже не смог уснуть. Студия A24 поделилась восторженным отзывом Скорсезе о «Пэрл»:

«Фильмы Тая Уэста обладают редкой в наши дни энергетикой, питаемой чистой и неразбавленной любовью к кино. Это чувствуется буквально в каждом кадре. Приквел «X», снятый в диаметрально противоположном кинематографическом регистре (напоминает цветные мелодрамы 1950-х), дарит дикие, завораживающие и глубоко шокирующие 102 минуты. Уэст и его муза и творческая соратница Миа Гот действительно знают, как нужно заигрывать со своей аудиторией, прежде чем вонзить зрителю нож и как следует его прокрутить».

В «Пэрл» показано, как милая деревенская девушка превращается в хладнокровную серийную убийцу. Именно она станет в будущем обезумевшей хозяйкой той самой кровавой усадьбы, где разворачивается действие «X».

Сейчас Скорсезе занимается постпроизводством ретро-вестерна «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро и Джесси Племонсом, а Уэст готовится к съемкам триквела своей инди-франшизы под названием «Максин» (MaXXXine). Миа Гот вновь вернется к роли из «X».

Мировая премьера «Пэрл» с большим успехом прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, а в прокате США фильм стартовал на прошлой неделе.