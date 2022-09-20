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Киноафиша Новости Мартин Скорсезе не мог уснуть после просмотра хоррора «Пэрл»

Мартин Скорсезе не мог уснуть после просмотра хоррора «Пэрл»

20 сентября 2022 15:59
Мартин Скорсезе не мог уснуть после просмотра хоррора «Пэрл»

Режиссер считает, что фильм пропитан подлинной любовь к кино.

Маститый режиссер Мартин Скорсезе прорецензировал свежий хоррор Тая Уэста «Пэрл», являющийся приквелом весеннего слэшера «X». Пожилой голливудский мэтр остался настолько впечатлен картиной с Мией Гот, что потом даже не смог уснуть. Студия A24 поделилась восторженным отзывом Скорсезе о «Пэрл»:

«Фильмы Тая Уэста обладают редкой в наши дни энергетикой, питаемой чистой и неразбавленной любовью к кино. Это чувствуется буквально в каждом кадре. Приквел «X», снятый в диаметрально противоположном кинематографическом регистре (напоминает цветные мелодрамы 1950-х), дарит дикие, завораживающие и глубоко шокирующие 102 минуты. Уэст и его муза и творческая соратница Миа Гот действительно знают, как нужно заигрывать со своей аудиторией, прежде чем вонзить зрителю нож и как следует его прокрутить».

В «Пэрл» показано, как милая деревенская девушка превращается в хладнокровную серийную убийцу. Именно она станет в будущем обезумевшей хозяйкой той самой кровавой усадьбы, где разворачивается действие «X».

Сейчас Скорсезе занимается постпроизводством ретро-вестерна «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро и Джесси Племонсом, а Уэст готовится к съемкам триквела своей инди-франшизы под названием «Максин» (MaXXXine). Миа Гот вновь вернется к роли из «X».

Мировая премьера «Пэрл» с большим успехом прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, а в прокате США фильм стартовал на прошлой неделе.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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