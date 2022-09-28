За первые дни на Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» оказался популярнее «Игры в кальмара»

Вышедший на Netflix в прошлую среду мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера», в котором Эван Питерс сыграл одноименного серийного убийцу, продемонстрировал мощные стартовые показатели. Мрачная криминальная драма, представляющая собой портрет знаменитого маньяка, сумела за первые дни в эфире превзойти «Игру в кальмара» — самый популярный проект стриминга. Правда есть один важный нюанс — южнокорейский хит находится на цифровой платформе уже больше года, но все равно остается достаточно востребованным.

За первую пятидневку «Монстр» от продюсера Райана Мерфи («Американская история ужасов») набрал 196,2 миллионов просмотренных часов — это пятый результат сервиса за все время и практически уникальный для оригинального сериала. В общем зачете впереди только «Игра в кальмара», четвертый сезон «Очень странные дела», второй сезон «Бриджертонов» и «Мы все мертвы».

На второй строчке обосновалось продолжение подросткового фэнтези «Судьба: Сага клуба Винкс» (60,97 млн часов), а на третьей — пятый сезон бойцовской драмы «Кобра Кай» (38,12 млн часов). Проще говоря, для совершенно нового проекта, еще никак себя не зарекомендовавшего, это исключительный результат.

В десятисерийной психологической драме обличаются зверские преступления, совершенные Джеффри Дамером с 1978-го по 1991-й годы. Из-за некомпетентности полиции за данный период социопат жестоко расправился с семнадцатью мужчинами.