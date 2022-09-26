Мировые сборы «Мира Юрского периода: Господство» превысили $1 млрд

«Мир Юрского периода: Господство» официально вошел в клуб миллиардеров. Спустя почти четыре месяца на больших экранах масштабный блокбастер про динозавров все-таки преодолел заветный барьер. Фильм заработал $376 млн в американском прокате и $624 млн на международной арене.

В США «Господство» обосновалось на третьей строчке в списке самых кассовых проектов текущего года, уступив военному боевику «Топ Ган: Мэверик» ($711,5 млн) и кинокомиксу «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($411,3 млн). Помимо «Господства», в постпандемийный период только двум картинам удалось преодолеть данный рубеж — это упомянутый авиационный эпик с Томом Крузом ($1,471,7 млрд) и «Человек-паук: Нет пути домой» ($1,915,9 млрд).

В контексте франшизы «Мир Юрского периода» новый фильм обосновался на четвертом месте, оставаясь позади своих двух предшественников и оригинальной ленты Стивена Спилберга:

«Мир Юрского периода», 2015 год — $1,670,4 млрд (в США $652,2 млн); «Мир Юрского периода 2», 2018 год — $1,308,4 млрд (в США $417,7 млн); «Парк Юрского периода», 1993 год — $1,045,5 млрд (в США $402,5 млн); «Мир Юрского периода: Господство», 2022 год — $1 млрд (в США $376 млн); «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», 1997 год — $618,6 млн ($229,0 млн); «Парк Юрского периода 3», 2001 год — $368,7 млн (в США $181,1 млн).

В целом же киносерия о доисторических ящерах принесла студии Universal свыше $6 млрд.