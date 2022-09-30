Йоргос Лантимос готовит новый фильм, в котором сыграют Эмма Стоун, Уиллем Дефо и другие звезды

Плодотворный греческий постановщик Йоргос Лантимос сформировал актерский ансамбль своего нового проекта под названием AND. По сведениям портала Deadline, в будущей ленте снимутся Уиллем Дефо, Джесси Племонс, Маргарет Куэлли и Эмма Стоун. Для последней это будет уже третий совместный фильм с режиссером после «Фаворитки» и грядущей сатирической драмы «Бедные-несчастные».

Какие-либо подробности сюжета пока тщательно скрываются, но сценарий Лантимос разработал вместе с Эфтимисом Филиппоу, с которым ранее сотрудничал над «Убийством священного оленя», «Лобстером», «Альпами» и «Клыком».

Прокатом займется киностудия Searchlight Pictures, а производственный процесс курируют продюсеры из компаний Element Pictures и Film4. Ниже приведено воодушевленное заявление руководителей Searchlight, Дэвида Гринбаума и Мэтью Гринфилда:

«Работа с Йоргосом, как и прежде, словно изюминка для нас в Searchlight, и его новый фильм — это еще один по-настоящему оригинальный проект с его индивидуальным творческим видением. Снова сотрудничать с Эммой, Уиллемом, Джесси и Маргарет, а также с Element и Film4 — это как слизывать глазурь на торте».

Съемки AND стартуют уже в следующем месяце и пройдут на территории Нового Орлеана.