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Киноафиша Новости Йоргос Лантимос готовит новый фильм, в котором сыграют Эмма Стоун, Уиллем Дефо и другие звезды

Йоргос Лантимос готовит новый фильм, в котором сыграют Эмма Стоун, Уиллем Дефо и другие звезды

30 сентября 2022 09:09
Йоргос Лантимос готовит новый фильм, в котором сыграют Эмма Стоун, Уиллем Дефо и другие звезды

Также прояснилось название и сроки съемок следующей ленты режиссера «Фаворитки» и «Лобстера».

Плодотворный греческий постановщик Йоргос Лантимос сформировал актерский ансамбль своего нового проекта под названием AND. По сведениям портала Deadline, в будущей ленте снимутся Уиллем Дефо, Джесси Племонс, Маргарет Куэлли и Эмма Стоун. Для последней это будет уже третий совместный фильм с режиссером после «Фаворитки» и грядущей сатирической драмы «Бедные-несчастные».

Какие-либо подробности сюжета пока тщательно скрываются, но сценарий Лантимос разработал вместе с Эфтимисом Филиппоу, с которым ранее сотрудничал над «Убийством священного оленя», «Лобстером», «Альпами» и «Клыком».

Прокатом займется киностудия Searchlight Pictures, а производственный процесс курируют продюсеры из компаний Element Pictures и Film4. Ниже приведено воодушевленное заявление руководителей Searchlight, Дэвида Гринбаума и Мэтью Гринфилда:

«Работа с Йоргосом, как и прежде, словно изюминка для нас в Searchlight, и его новый фильм — это еще один по-настоящему оригинальный проект с его индивидуальным творческим видением. Снова сотрудничать с Эммой, Уиллемом, Джесси и Маргарет, а также с Element и Film4 — это как слизывать глазурь на торте».

Съемки AND стартуют уже в следующем месяце и пройдут на территории Нового Орлеана.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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