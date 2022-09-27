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Киноафиша Новости Русские офицеры готовят переворот в трейлере сериала «Союз спасения. Время гнева»

Русские офицеры готовят переворот в трейлере сериала «Союз спасения. Время гнева»

27 сентября 2022 11:40
Русские офицеры готовят переворот в трейлере сериала «Союз спасения. Время гнева»

Премьера расширенной версии исторической драмы о декабристах состоится уже на этой неделе.

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер исторической драмы «Союз спасения. Время гнева», расширенной версии фильма Андрея Кравчука «Союз спасения» 2018 года.

Действие сериала развернется в промежуток с 1814 по 1826 года. В центре сюжета — все те же молодые офицеры Муравьев-Апостол, Трубецкой, Пестель и Рылеев, которые после возвращения из заграничных походов против Наполеона решили радикально изменить устаревшие порядки Российской империи. В трейлере показано начало декабристского восстания.

В основу многосерийной версии «Союза спасения» лег оригинальный фильм Кравчука, но зрителей ждет множество совершенно новых сцен, многие из которых были отсняты режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым уже после выхода оригинала. Создатели шоу говорят, что его можно считать одновременно и сиквелом, и приквелом «Союза спасения».

В сериале к своим ролям вернулись все главные актеры из оригинальной картины: Леонид Бичевин («Рябиновый вальс»), Максим Матвеев («Тариф Новогодний»), Павел Прилучный («Мажор») и Иван Колесников («Движение вверх»).

«Союз спасения. Время гнева» выйдет в онлайн-кинотеатре KION 28 сентября.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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