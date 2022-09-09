Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ сыграет в новом сериале из вселенной «Звездных войн»

В касте шоу о возникновении Темной стороны Силы уже три актера.

Новый сериал Disney+ в рамках «Звездных войн» под названием «Аколит» все ближе к реализации. Согласно сведениям портала Deadline, к касту очередного многосерийного спин-оффа галактической саги присоединился звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ. Какая роль отведена актеру, пока не раскрывается. Южнокорейский актер составит компанию исполнительнице главной роли Амандле Стенберг («Тела, тела, тела») и примкнувшей к шоу Lucasfilm буквально на днях Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»).

Официальный синопсис по-прежнему отсутствует, но давно известно, что это будет мистический триллер о возникновении Темной стороны Силы. Действие развернется за сотни лет до событий, показанных в фильме «Звездные войны: Скрытая угроза» Джорджа Лукаса — то есть на закате эпохи Высокой Республики, когда джедаи переживали свои лучшие времена, а ситхи находились где-то глубоко в подполье.

В качестве шоураннера, исполнительного продюсера и главного сценариста выступает создательница «Жизней матрешки» Лесли Хэдланд, частично использовавшая в качестве источника вдохновения серию комиксов «Звездные войны: Высшая республика». Съемочный процесс «Аколита» стартует в Лондоне в ноябре этого года.