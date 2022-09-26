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Киноафиша Новости Норман Ридус намекнул на появление Мелиссы МакБрайд в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Норман Ридус намекнул на появление Мелиссы МакБрайд в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»

26 сентября 2022 13:08
Норман Ридус намекнул на появление Мелиссы МакБрайд в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Актер хочет оставить для МакБрайд возможность вернуться.

В недавнем интервью изданию Variety Норман Ридус намекнул на то, что в будущем спин-оффе «Ходячих мертвецов», посвященному его персонажу Дэрилу, может появиться Мелисса МакБрайд, исполнительница роли Кэрол.

Когда журналист спросил актера, как будет выглядеть история Дэрила без Кэрол, он ответил:

«С чего вы взяли, что Кэрол не появится в этом сериале? Спин-офф был анонсирован еще до того, как мы объявили о завершении «Ходячих мертвецов». Мы всегда думали, что делаем сериал, который со временем сольется с главным шоу. Затем главное шоу закончилось, и мы остались одни. Потом нам пришлось начать съемки во время пандемии. В тот момент Мелисса не собиралась участвовать в спин-оффе, она хотела немного отдохнуть. А потом она снова захотела участвовать в создании сериала. А потом снова расхотела. В этом вопросе у нас пока нет никакой определенности».

Также Ридус добавил:

«Вы же не можете точно знать, появится она в спин-оффе или нет. Я просто хочу оставить определенное окно возможностей для ее возвращения, ведь Кэрол — очень важный человек в жизни Дэрила. В любом случае все будет хорошо».

Телеканал AMC объявил о создании спин-оффа, посвященного персонажам МакБрайд и Ридуса, в 2020 году. Однако в апреле 2022 года компания заявила, что из-за переноса съемок шоу в Европу МакБрайд не сможет в них участвовать.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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