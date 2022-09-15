Комик Илья Соболев получил одну из ключевых ролей в сериале «Я — богиня»

В актерском составе будущего фильма «Я — богиня» произошло примечательное пополнение: компания-дистрибьютор «Централ Партнершип» в своем свежем пресс-релизе объявила, что к проекту присоединиться известный российский комик Илья Соболев.

В центре сюжета «Я — богиня» окажется учительница по имени Лена. Однажды с героиней приключается несчастье, она разом теряет все: семью, работу и самоуважение. Решив, что причина всех ее бед кроется в неуверенности, Лена записывается на тренинг «Стать богиней», где ее учат брать от жизни максимум.

Роль застенчивой учительницы исполнит Александра Бортич. Соболев же воплотит на экране образ автора курса «Стать богиней» и нового духовного наставника Лены. В фильме также снимутся Антон Васильев («Человек у окна»), Антон Филипенко («28 панфиловцев»), Евгения Калинец («А у нас во дворе...») и многие другие. Режиссерское кресло проекта заняла известная актриса Ольга Дибцева, для которой это будет дебют в качестве постановщицы.

Для Соболева это уже не первая ролью в кино. Ранее он успел сняться в эпизодических ролях в фильме «Прабабушка легкого поведения. Начало» и сериале «Призрак Опера» с Гариком Харламовым.