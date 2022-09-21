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Киноафиша Новости Появился трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я»

Появился трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я»

21 сентября 2022 13:17
Появился трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я»

Картина посвящена тяжелому психологическому пути известной певицы и актрисы.

Стриминговый сервис AppleTV+ выпустил трейлер и объявил дату выхода документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я». Мировая премьера картины стоится 4 ноября 2022 года эксклюзивно на платформе Apple.

Создателем фильма выступил режиссер-документалист Алек Кешишян, который прославился еще в середине 2000-х благодаря своей признанной картине «В постели с Мадонной».

Фильм «Селена Гомес: Мой разум и я» посвящен сложному психическому пути поп-звезды Селены Гомес, который она прошла за последние годы. Как только Гомес достигла пика популярности, неожиданные перемены увлекли ее разум во тьму. В документальном фильме, охватывающем шесть лет жизни Гомес, будут показаны откровенные кадры из ее повседневной жизни, в деталях рассказано о времени, когда она находилась на вершине славы, а также раскрыты подробности нынешнего этапа ее карьеры.

Этот фильм о станет для Кешишяна вторым совместным проектом с AppleTV+ и продюсерами Lighthouse Management Media и Interscope Films. Их первым проектом стала лента «Билли Айлиш: Слегка размытый мир».

Сама Гомес также опубликовала свежий тизер фильма в своих социальных сетях с подписью: «Мой разум и я. Иногда мы не ладим, тогда мне становится тяжело дышать… Но я бы не променяла свою жизнь ни на что другое».

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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