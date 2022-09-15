Фильм Marvel «Мстители: Династия Канга» обзавелся сценаристом

Портал Deadline поделился новыми сведениями о творческой команде супергеройского блокбастера Marvel «Мстители: Династия Канга», который поставит режиссер «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон. Согласно источнику, сценаристом следующего эпического кроссовера про главных супергероев Земли будет выступит Джефф Лавнесс, ранее работавший над фильмом «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Учитывая тот факт, что в именно в «Квантомании» полноценно представят главного антагониста Канга в исполнении Джонатана Мэйджерса, выбор автора кажется более чем логичным. Лавнесс обратил на себя внимание руководства Marvel Studios благодаря своей работе над мультсериалом «Рик и Морти». В его послужном списке также значится комедийный сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли.

Экранный дебют одной из версий героя Мэйджерса состоялся в финале первого сезона «Локи», но в предстоящем триквеле с Полом Раддом зрителям покажут совершенно другой вариант Канга — гораздо более опасный и суровый.

«Династия Канга» выйдет в прокат 2 мая 2025 года. Финальным фильм так называемой «Саги мультивселенной», «Мстители: Секретные войны», появится спустя полгода — 7 ноября. Кто его возглавит, пока неизвестно, но инсайдеры сообщают, что главным кандидатом является режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер.