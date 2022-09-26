Павел Прилучный отметил, чем он похож на своего персонажа из новой части «Мажора»

Павел Прилучный, исполнитель главной роли во франшизе «Мажор», поделился в своих социальных сетях впечатлениями от просмотра полнометражного фильма «Мажор в Сочи». По словам актера, его персонаж Игорь Соколовский уже ощущается им как родной человек:

«Про «Мажора» хочу сказать отдельно. Я с нетерпением ждал возможности посмотреть эту историю на большом экране. Это хорошее честное кино. Комедия, но со смыслом. В ней есть и трогательные моменты, где невозможно не расплакаться, есть и смешные, когда смеешься до боли в животе. Для меня Игорь Соколовский давно как родной. Он взрослел вместе со мной и теперь он, как и я, отец, который воспитывает дочь и хочет устроить ее будущее».

Премьера полнометражного фильма по «Мажору» прошла на онлайн-фестивале «Новый сезон», трансляция которого также шла из Сочи. Туда Прилучный прибыл вместе со своей новой супругой Зепюр Брутян — пара поженилась месяц назад. Сам актер считает, тот факт, что премьера и съемки фильма прошли в одном и том же городе, — это очень символичное совпадение:

«Действие этой части происходит в Сочи. Мы снимали в необычных местах. Я впервые побывал в сочинских фавелах — это целый город в городе. Поэтому символично, что премьера состоялась именно в Сочи. Скоро эти проекты появятся на всех платформах, и вы сами сможете все увидеть».

В прокат «Мажор в Сочи» выйдет до конца этого года, точная дата пока не анонсирована.