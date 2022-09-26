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Киноафиша Новости Павел Прилучный отметил, чем он похож на своего персонажа из новой части «Мажора»

Павел Прилучный отметил, чем он похож на своего персонажа из новой части «Мажора»

26 сентября 2022 16:12
Павел Прилучный отметил, чем он похож на своего персонажа из новой части «Мажора»

Сходство актер нашел том, как он повторил путь своего героя.

Павел Прилучный, исполнитель главной роли во франшизе «Мажор», поделился в своих социальных сетях впечатлениями от просмотра полнометражного фильма «Мажор в Сочи». По словам актера, его персонаж Игорь Соколовский уже ощущается им как родной человек:

«Про «Мажора» хочу сказать отдельно. Я с нетерпением ждал возможности посмотреть эту историю на большом экране. Это хорошее честное кино. Комедия, но со смыслом. В ней есть и трогательные моменты, где невозможно не расплакаться, есть и смешные, когда смеешься до боли в животе. Для меня Игорь Соколовский давно как родной. Он взрослел вместе со мной и теперь он, как и я, отец, который воспитывает дочь и хочет устроить ее будущее».

Премьера полнометражного фильма по «Мажору» прошла на онлайн-фестивале «Новый сезон», трансляция которого также шла из Сочи. Туда Прилучный прибыл вместе со своей новой супругой Зепюр Брутян — пара поженилась месяц назад. Сам актер считает, тот факт, что премьера и съемки фильма прошли в одном и том же городе, — это очень символичное совпадение:

«Действие этой части происходит в Сочи. Мы снимали в необычных местах. Я впервые побывал в сочинских фавелах — это целый город в городе. Поэтому символично, что премьера состоялась именно в Сочи. Скоро эти проекты появятся на всех платформах, и вы сами сможете все увидеть».

В прокат «Мажор в Сочи» выйдет до конца этого года, точная дата пока не анонсирована.

Фото: Кинопоиск
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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