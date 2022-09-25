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Киноафиша Новости Уважаемые гости получают нетривиальное приглашение в отрывке из сиквела «Достать ножи»

Уважаемые гости получают нетривиальное приглашение в отрывке из сиквела «Достать ножи»

25 сентября 2022 12:38
Уважаемые гости получают нетривиальное приглашение в отрывке из сиквела «Достать ножи»

Данная сцена представляет собой завязку фильма.

Потоковый сервис Netflix представил первый отрывок из продолжения детектива «Достать ножи», получившего подзаголовок «Монокль» (Glass Onion). В эксклюзивном ролике, который режиссер Райан Джонсон подготовил для онлайн-мероприятия TUDUM, показано, как главные герои загадочную коробку-головоломку.

В своем послании эксцентричный техномиллиардер Майлз Брон (Эдвард Нортон) с помощью необычной шкатулки-ребуса приглашает своих колоритны приятелей-знаменитостей проследовать на его частный остров, чтобы весело провести время, раскрыв тайну его собственного убийства.

Беззаботный курортный квест действительно оборачивается насильственной смертью. С этого момента все присутствующие оказываются под подозрением. Единственным человеком, способным распутать данное дело, является величайший сыщик Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг).

Гостей магната сыграли Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Мэдлин Клайн («Внешние отмели»), Кейт Хадсон («Маршалл»), Кэтрин Хан («Ванда/Вижн»), Джессика Хенвик («Серый человек»), Жанель Моне («Скрытые фигуры») и Лесли Одом — младший («Одна ночь в Майами»). Также некую роль сыграл Итан Хоук («Лунный рыцарь»).

Мировая премьера картины прошла в рамках 47-го кинофестиваля в Торонто, где фильм был встречен зрителями с восторгом. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты сейчас составляет 90% положительных отзывов.

«Достать ножи 2» выйдет на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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