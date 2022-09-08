В российский прокат выходит интригующий фильм ужасов «Тихое озеро»

Сегодня в российский прокат выходит многообещающий фильм ужасов «Тихое озеро», предлагающий зрителям мультижанровую увлекательную историю об акуле-убийце, показанную с необычного угла и имеющую привлекательный для подобного проекта хронометраж — лента длится всего 80 минут, так что у любителей пощекотать себе нервы точно не будет времени отвлекаться на телефон. Кроме того, фильм отличается завораживающим саундтреком и живописными видами огромного лесного озера. Этот триллер может стать идеальным поводом вместе с хорошей компанией проводить закончившееся лето в уютном кинозале.

Сюжет картины от режиссера-сценариста Бретта Бентмана («Путь к апокалипсису») развернется на территории крохотного, но колоритного техасского городка, где за последние три десятилетия не произошло ни одного серьезного происшествия, однако затишье сменяется кровавой бурей. В поселении один за другим начинают гибнуть люди и виной тому точно не очередной маньяк. Тела погибших обезображены следами от острых зубов, однако городские власти предпочитают закрыть на это глаза. Единственный, кому по-настоящему небезразличны творящиеся бесчинства — местный егерь, чья личная жизнь представляет собой круговорот бесконечных проблем. Именно он вступает в смертельное противостояние с кровожадным водным хищником и именно от его отважных действий будут завесить бесценные жизни отдыхающих. Но получится ли у него одолеть жуткую бычью акулу, можно будет узнать, посмотрев фильм.

В основной актерский состав картины вошли Том Хэллум, Билли Блэр, Линдси Мари Уилсон, Деррик Тедфорд, Коллин Элизабет Миллер, Колин Хайнц, Тиффани Макдональд и Ричард Рэй.