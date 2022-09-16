Любовь и творчество в Нью-Йорке: о чем анимационный сериал «Энтергалактик»

Потоковый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер анимационного сериала «Энтергалактик», выполненного в стилистике мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Миллеры против машин», то есть по технологии ручной дорисовки 3D-графики.

В центре сюжета «Энтергалактика» окажется молодой нью-йоркский художник Джабари, после переезда в квартиру своей мечты влюбившийся в очаровательную девушку-фотографа по имени Медоу. На протяжении всего действия главный герой будет пытаться найти правильный баланс между любовью и творчеством, которое доставляет ему истинное удовольствие.

Центрального персонажа озвучил музыкант и актер Кид Кади. Он же является исполнительным продюсером и соавтором проекта. Основную же работу над сценарием провели Йен Эдельман («Афтепати») и Морис Уильямс. Постановшиком выступает Флетчер Мулс, создатель грядущего анимационного шоу про Элвиса Пресли «Позывной «Король». Также в производство вовлечен Кенья Беррис («Поездка в Америку 2», «Улетные девочки», «Повзрослевшие»). В звездный голосовой каст вместе с Кади вошли Джессика Уильямс, Тимоти Шаламе, Маколей Калкин, Джейден Смит, Лора Хэрриер, Ванесса Энн Хадженс, Кит Дэвид, Тейяна Тейлор, Кристофер Эбботт и рэпер Ty Dolla $ign.

Премьера «Энтергалактика» состоится 30 сентября.