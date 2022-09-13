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Киноафиша Новости Брендан Фрейзер получил награду на кинофестивале в Торонто за роль в фильме «Кит»

Брендан Фрейзер получил награду на кинофестивале в Торонто за роль в фильме «Кит»

13 сентября 2022 14:55
Брендан Фрейзер получил награду на кинофестивале в Торонто за роль в фильме «Кит»

Актер с веселой иронией отнесся к своей премии.

Похоже, что весь мир болеет за Брендана Фрейзера. На минувшем 79-м Венецианском кинофестивале, где состоялась мировая премьера драмы Даррена Аранофски «Кит», актер был удостоен длительной стоячей овации, из-за чего он даже не смог сдержать слез, а теперь его выдающуюся игру поощрила и придирчивая публика международного смотра в Торонто — актер получил специальную награду TIFF Tribute Awards. Принимая приз, он даже пошутил:

«Для меня это в новинку. Обычно я тот парень, который раздает эти штуки, и у меня это действительно хорошо получается. Хитрость такова: левой рукой держи, правой рукой тряси. Если углубиться и опустить тот факт, что я стал частью выдающегося актерского ансамбля, в последний раз я ждал, когда мое имя произнесут вслух для получения награды, было где-то в четвертом классе».

За плечами Фрейзера более тридцати лет успешной голливудской карьеры с многочисленными взлетами и спадами, но последнее десятилетие он не так активно работал из-за проблем в личной жизни. Однако «Кит», за которого исполнителю уже заранее прочат номинацию на премию Американской киноакадемии, позиционируется как его полноценное «возвращение». TIFF Tribute Awards ранее получали Хоакин Феникс («Джокер») и Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), впоследствии ставшие триумфаторами «Оскара», поэтому и шансы Фрейзера достаточно высоки.

«Кит» выходит в кинопрокат 9 декабря. В следующем году Фрейзера можно будет увидеть в дорогостоящем ретро-триллере Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях, а также в комедии «Братья» с участием Питера Динклэйджа и Джоша Бролина.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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