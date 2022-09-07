Мила Кунис утаивает свой страшный секрет в трейлере триллера «Счастливые девочки не умирают»

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер напряженного триллера с Милой Кунис «Счастливые девочки не умирают» — это киноадаптация романа-бестселлера The New York Times за авторством Джессики Нолл.

Звезда «Черного лебедя» и «Очень плохих мамочек» сыграла успешную во всех отношениях жительницу Нью-Йорка по имени Эни ФаНелли, у которой есть буквально все, о чем можно мечтать: престижная работа в гламурном журнале, шикарный гардероб и привлекательный бойфренд, с которым у нее надвигается свадьба. Однако она рискует все потерять, когда режиссер документального фильма просит героиню раскрыть правду об ужасающем инциденте из ее далекого прошлого, когда она была ученицей частной школы для богачей.

Вместе с Кунис в картине снялись Конни Бриттон («Нэшвилл»), Скут МакНэри («Исчезнувшая»), Финн Уиттрок («Американская история ужасов»), Кьяра Аурелия («Улица страха»), Дженнифер Билз («Танец-вспышка»), Джастин Люпе («Наследники»), Томас Барбаска («Отвязная юность»), Далмар Абузейд («Энн»), Алекс Барон («Адам портит все») и Карсон МакКормак («Шазам!»). Режиссером выступает Майк Баркер, до этого снимавший эпизоды «Песочного человека», «Рассказа служанки», «Чужестранки» и «Фарго». Нолл самостоятельно написала сценарий фильма на основе своего романа.

Цифровая премьера ленты намечена на 7 октября.