Появился новый трейлер российской исторической драмы «Сердце пармы»

На официальном YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип» появился свежий трейлер исторического блокбастера «Сердце пармы», являющегося экранизацией одноименного романа Алексея Иванова («Пищеблок»). Главную роль в картине сыграл Александр Кузнецов.

Действие картины развернется в XV веке на фоне сурового противостояния Великого Московского княжества и уральской Пармы. В центре сюжета — русский князь Михаил (Кузнецов), слепо влюбившийся в ведьму-ламию Тиче (Елена Ербакова), с которой быть вместе не разрешают законы людей. Поскольку главный герой и его возлюбленная принадлежат к разным мирам, запретный союз грозит гибелью им обоим. Князю, от решений которого зависит будущее всего народа, предстоит сделать сложнейший выбор между любовью всей жизни и долгом перед страной.

За постановку ленты отвечает Антон Мегердичев («Движение вверх», «Метро»). В разработке сценария принимали участие Сергей Бодров, Илья Тилькин и Ксения Датнова. В остальной актерский состав вошли Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов и многие другие.

Премьера «Сердца пармы» состоится 6 октября.