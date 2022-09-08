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Киноафиша Новости Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг сыграют с Джоди Комер в фильме «Конец, с которого мы начинаем»

Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг сыграют с Джоди Комер в фильме «Конец, с которого мы начинаем»

8 сентября 2022 10:45
Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг сыграют с Джоди Комер в фильме «Конец, с которого мы начинаем»

В основу ленты лег постапокалиптический роман в духе «Дороги».

Накануне в Лондоне стартовали съемки сурового постапокалиптического триллера «Конец, с которого мы начинаем». В этой связи создатели опубликовали первый официальный кадр с исполнительницей центральной роли Джоди Комер, а также огласили других членов актерского состава.

К звезде «Убивая Еву» присоединились именитые британцы Марк Стронг и Бенедикт Камбербэтч, который вместе с тем является одним из продюсеров проекта. Также в картине снимутся Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»), Джоэль Фрай («Круэлла»), Джина МакКи («По долгу службы») и Нина Сосанья («Дивный новый мир»).

Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг сыграют с Джоди Комер в фильме «Конец, с которого мы начинаем»

В основу предстоящего фильма легла одноименная книга Меган Хантер, концептуально напоминающая роман «Дорога» Кормака Маккарти. В центре истории окажется молодая мать с новорожденным ребенком, попадающая в эпицентр экологической катастрофы в столице Великобритании, когда мощное наводнение поражает весь Лондон. Вместе с малышом главной героине необходимо найти путь домой, но для этого женщине предстоит пробиться через настоящий хаос.

Постановкой ленты по сценарию Элис Бирч («Нормальные люди», «Разговоры с друзьями») занимается обладательница премии BAFTA Махалия Бело («Эллен», «Длинная песня»).

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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