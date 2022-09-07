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Киноафиша Новости Претендент на «Оскар»: вышел трейлер драмы «Время Армагеддона» со звездным кастом

Претендент на «Оскар»: вышел трейлер драмы «Время Армагеддона» со звездным кастом

7 сентября 2022 09:01
Претендент на «Оскар»: вышел трейлер драмы «Время Армагеддона» со звездным кастом

Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс в ностальгическом фильме от режиссера «К звездам».

Студия Focus Features презентовала дебютный трейлер полуавтобиографической драмы Джеймса Грэя «Время Армагеддона», которую сейчас позиционируют одним из претендентов на кинонаграды. Главные роли в ленте сыграли обладатели премии «Оскар» Энн Хэтэуэй и сэр Энтони Хопкинс, а также звезда «Наследников» Джереми Стронг и юный Майкл Бэнкс Репета.

Сюжет нового проекта от создателя «К звездам» и «Любовников» частично вдохновлен молодостью постановщика, когда в 1980-е годы он учился в Квинсе в школе «Кью-Форест», студентом которой также в свое время был 45-й президент США Дональд Трамп. Зрителей ждет личная история о силе семьи, сложностях дружбы и стремлении поколений к американской мечте.

В мае «Время Армагеддона» претендовало на «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского кинофестиваля. Хотя награду фильм не получил, посмотревшие встретили его семиминутной стоячей овацией. Критический рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет в данный момент внушительные 90% положительных отзывов при 42 рецензиях.

Также в исполнительский ансамбль вошли Джейлин Уэбб, Това Фелдшух, Марсия Хофрехт, Тедди Колука, Ричард Бекинс, Джон Дил, Доменик Ломбардоцци и Джессика Честейн, которая в образе Мэриэнн Трамп заменила выбывшую Кейт Бланшетт. Актриса согласилась сыграть в проекте без гонорара, но при одном условии: «Все, о чем я попросила и, что я действительно очень хотела — это чтобы никто не знал о моем участии».

В ограниченный прокат «Время Армагеддона» выйдет 28 октября. Полноценный релиз состоится 11 ноября.

Фото: Focus Features
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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