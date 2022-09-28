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Киноафиша Новости Примирение через воспоминания: вышел трейлер проникновенного фильма «Солнце мое»

Примирение через воспоминания: вышел трейлер проникновенного фильма «Солнце мое»

28 сентября 2022 12:31
Примирение через воспоминания: вышел трейлер проникновенного фильма «Солнце мое»

Проникновенная картина о взаимоотношениях отца и дочки.

Студия A24 презентовала трейлер проникновенной семейной драмы «Солнце мое». Главные роли в фильме сыграли звезда «Нормальных людей» Пол Мескал и юная Фрэнки Корио.

В центре сюжета окажется одиннадцатилетняя девочка Софи (Корио), которая провидит каникулы на курорте вместе со своим любящим отцом Калумом (Мескал). За идеализированным портретом, показанным глазами ребенка, мужчина борется с проблемами суровой реальности. Два десятилетия спустя Софи решает посмотреть видеозаписи их последней совместной поездки. Это отправляет ее в тяжелое эмоциональное путешествие в прошлое. Таким образом главная героиня пытается примериться внутри себя с отцом через теплые воспоминания о чутком человеке, которым он был.

За сценарий и режиссуру проекта отвечает дебютантка Шарлотта Уэллс. В беседе с изданием Deadline она рассказала, как пришла к идее ленты:

«История вдохновлена простым перелистыванием старых семейных фотографий. Это совпало с моментом, когда я задумалась о своем режиссерском дебюте».

В остальной исполнительский ансамбль вошли Селия Роулсон-Холл, Кейли Коулмэн, Салли Мессэм, Гарри Пердиос, Итан Смит, Руби Томпсон и Бруклин Тулсон.

Мировая премьера прошла еще весной в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, после чего фильм с успехом был показан других международных киносмотрах. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины сейчас составляет внушительные 98% положительных отзывов. Широкий релиз запланирован на 21 октября.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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