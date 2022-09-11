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Киноафиша Новости Холли Бэйли поет из глубин океана в первом тизере игрового ремейка «Русалочки»

Холли Бэйли поет из глубин океана в первом тизере игрового ремейка «Русалочки»

11 сентября 2022 18:50
Холли Бэйли поет из глубин океана в первом тизере игрового ремейка «Русалочки»

Один из главных проектов Disney выйдет следующей весной.

В рамках масштабного мероприятия D23 Expo студия Disney презентовала первый официальный тизер игрового ремейка «Русалочки» с Холли Бэйли в знаковом образе морской принцессы Ариэль. В ролике обрисовали атмосферный антураж многогранного подводного мира, а также показали центральную героиню.

В актерском составе дорогостоящего семейного блокбастера от режиссера Роба Маршалла («Мэри Поппинс возвращается», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») также снялись Хавьер Бардем, Мелисса МакКарти, Джон Хауэр-Кинг, Аквафина, Джейкоб Тремблей, Давид Диггс, Нома Думезвени, Джессика Александр и Симон Эшли.

Авторами сценария выступили Дэвид Маги («Жизнь Пи») и Джейн Голдман (киносерия «Kingsman»), а над созданием саундтрека работают Алан Менкен («Красавица и чудовище») и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон») — композиторы обещают сразу несколько абсолютно новых песен, что, несомненно, должно порадовать поклонников их таланта.

Предполагается, что значительных сюжетных изменений в фильме не будет, поэтому зрителей ожидает история о том, как во имя чистой любви русалочка потеряет голос и пройдет череду тяжелых испытаний.

Кинотеатральный релиз ленты намечен на 26 мая 2023 года.

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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