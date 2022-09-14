Режиссер Тай Уэст готовит фильм MaXXXine, который составит трилогию с хоррорами «Х» и «Перл»

Накануне в секции «Полуночное безумие» на 47-м кинофестивале в Торонто состоялся эксклюзивный показ психоделического хоррора «Перл», являющегося приквелом весеннего слэшера «X». В рамках смотра выяснилось, что вскоре выйдет и третья часть. Сразу после завершения фильма публике представили короткий тизер, который вскоре появился на официальном YouTube-канале студии A24.

Финал трилогии получил название MaXXXine. Центральная звезда Миа Гот будет задействована и в третьей части. В оригинале она сыграла мечтающую о славе порноактрису Максин, выжившую после жуткой резни на одной из американских ферм. В «Перл» она предстала в образе безумной хозяйки усадьбы в молодости, внешне очень похожей на Максин — зрителям подготовили историю о становлении мирной деревенской девушки в серийную убийцу.

Из тизера ясно, что действие триквела развернется в середине 1980-х годов, то есть спустя несколько лет после кровавой бойни из исходной картины. Это будет прямое продолжение «Х». Местом действия станет в Лос-Анджелес — именно там чудом выжившая Максин будет покорять порноиндустрию, но что-то, очевидно, пойдет не так.

Съемки еще не начались, но проект уже получил официальный «зеленый свет», поэтому производство будет запущено в ближайшее время. Над MaXXXine работает автор сценария, режиссер и продюсер предыдущих картин Тай Уэст.

«X» и «Перл» получили довольно высокий для жанра рейтинг на Rotten Tomatoes — 94% и 85%. Релиз второй части состоится 16 сентября.