Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп

На днях в эфире HBO состоялась премьера третьего эпизода «Дома Дракона», в котором внимательные зрители заметили один технически ляп, напоминающий забавную осечку с кофейным стаканчиком в финальном сезоне «Игры престолов».

По сюжету, король Визерис в исполнении Пэдди Консидайна страдает хворью, из-за чего он лишился на руке двух пальцев, однако в моменте, когда правитель Вестероса передает письмо гонцу, адресованное его брату Дэймону (Мэтт Смит), можно заметить ляп — на конечности исполнителя были зеленые напальчники для спецэффектов. С их помощью мастера по компьютерной графике должны были стереть пораженные участки тела. Очевидно, создатели просто пропустили этот момент, однако от зорких фанатов ничего не скроешь.

На волне поднявшейся шумихи представители HBO уже оповестили общественность, что обязательно в кратчайшие сроки отредактируют техническую ошибку. Что об этом думают сами авторы фэнтезийного эпика, пока неизвестно, но художник-постановщик оригинального шоу Хауке Рихтер, когда произошел инцидент c вирусным стаканчиком из «Старбакса», заявил, что на самом деле подобные оплошности очень часто встречаются в киноиндустрии, ссылаясь на банальный человеческий фактор: «На съемочной площадке в суматохе все может забыться».

Четвертый эпизод «Дома Дракона» под названием «Король Узкого моря» выходит 11 сентября.