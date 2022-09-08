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Киноафиша Новости Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп

Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп

8 сентября 2022 16:06
Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп

От внимательных глаз поклонников ничего не скроется, но представители HBO пообещали все исправить.

На днях в эфире HBO состоялась премьера третьего эпизода «Дома Дракона», в котором внимательные зрители заметили один технически ляп, напоминающий забавную осечку с кофейным стаканчиком в финальном сезоне «Игры престолов».

По сюжету, король Визерис в исполнении Пэдди Консидайна страдает хворью, из-за чего он лишился на руке двух пальцев, однако в моменте, когда правитель Вестероса передает письмо гонцу, адресованное его брату Дэймону (Мэтт Смит), можно заметить ляп — на конечности исполнителя были зеленые напальчники для спецэффектов. С их помощью мастера по компьютерной графике должны были стереть пораженные участки тела. Очевидно, создатели просто пропустили этот момент, однако от зорких фанатов ничего не скроешь.

Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляпТрадиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп

На волне поднявшейся шумихи представители HBO уже оповестили общественность, что обязательно в кратчайшие сроки отредактируют техническую ошибку. Что об этом думают сами авторы фэнтезийного эпика, пока неизвестно, но художник-постановщик оригинального шоу Хауке Рихтер, когда произошел инцидент c вирусным стаканчиком из «Старбакса», заявил, что на самом деле подобные оплошности очень часто встречаются в киноиндустрии, ссылаясь на банальный человеческий фактор: «На съемочной площадке в суматохе все может забыться».

Четвертый эпизод «Дома Дракона» под названием «Король Узкого моря» выходит 11 сентября.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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