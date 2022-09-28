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Киноафиша Новости Пол Беттани получил роль в новом фильме Роберта Земекиса «Здесь»

Пол Беттани получил роль в новом фильме Роберта Земекиса «Здесь»

28 сентября 2022 10:06
Пол Беттани получил роль в новом фильме Роберта Земекиса «Здесь»

Картина от создателей «Форреста Гампа» будет представлять собой «революционную одиссею сквозь время и память».

Научно-фантастическая драма «Здесь», над которой работает основная творческая команда «Форреста Гампа», — режиссер Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот и актеры Том Хэнкс и Робин Райт — получила в свои ряды еще одного примечательного исполнителя. По сведениям Deadline, к кадровому составу будущей ленты присоединился Пол Беттани («Ванда/Вижн»).

В основу фильма ляжет одноименный графический роман Ричарда Макгуайра. Действие развернется в рамках одной локации в Новой Англии, где на дикой территории построили большой дом. Это, на первый взгляд, абсолютно обыкновенное место хранит в себе различные истории целых поколений и разнообразных людей. Повествование охватит многолетний период — начнется в глубоком прошлом и завершится в далеком будущем. Проект описывают как «революционную одиссею сквозь время и память». Детали ролей пока неизвестны.

Производственный процесс курирует продюсерская компания Земекиса ImageMovers. Студия Sony Pictures займется прокатом на территории США, а Miramax владеет правами для релиза на международном рынке. Сроки реализации «Здесь» пока не уточняются, но предполагается, что съемочный процесс стартует уже скоро.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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