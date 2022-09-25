Дженна Ортега ставит ультиматум Вещи в отрывке из сериала «Уэнсдэй»

В рамках онлайн-мероприятия TUDUM потоковый сервис Netflix презентовал дебютный отрывок из сериала Тима Бертона «Уэнсдэй», в котором показали взаимодействие героини Дженны Ортеги с Вещью — странным членом семейки Аддамс, являющимся живой кистью правой руки. Уэнсдэй ловит Вещь, которую ее родители подослали, чтобы та тайком следила за своенравной девочкой. Уэнсдэй добивается от Вещи признание в этом, грозя сломать ей несколько пальцев. После девочка ставит ультиматум: либо она запирает Вещь на весь семестр в выдвижном ящике своего стола, либо же Вещь присягяет ей на верность и становится ее сообщницей. Выбор Вещи очевиден.

Кроме того, Netflix огласил официальную дату премьеры шоу, представив первый постер. Многосерийная мистическая комедия выйдет на стриминге 23 ноября.

Сериал будет посвящен приключениям Уэнсдэй (Ортега) в Академии Невермор, главой которой является властная директриса Ларисса Уимс (Гвендолин Кристи). Во время учебы в этом удивительном учреждении дочери Гомеса (Луис Гусман) и Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс) предстоит разгадать некую запутанную тайну и научиться контролировать проявляющиеся экстрасенсорные способности.

Бертон выступает в качестве исполнительного продюсера и режиссера первых четырех эпизодов. Остальные серии сняли Ганджа Монтейро («Новый вишневый вкус») и Джеймс Маршалл. Шоураннерами выступают сценаристы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоу и Майлз Миллар. В остальной каст вошли Айзек Ордонес, Джордже Бурча, Эмма Майерс, Джой Сандай, Хантер Духан, Джейми МакШейн, Муса Мустафа, Наоми Дж. Огава, Джорджи Фармер, Перси Хайнс Уайт, Рики Линдхоум и Кристина Риччи.