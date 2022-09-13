Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022
«Тед Лассо» снова стал главной телевизионной комедией года.
Сегодня стали известны лауреаты 74-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Главными триумфаторами в своих категориях оказались «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос».
Отдельного внимания заслуживают Ли Джон-джэ, завоевавший награду в актерском блоке за «Игру в кальмара» и Зендея, благодаря роли в «Эйфории» ставшая самой молодой темнокожей двукратной обладательницей данной статуэтки. Также почести академиков удостоились Майкл Китон, Аманда Сайфред, Джулия Гарнер, Джейсон Судейкис, Дженнифер Кулидж и многие другие.
Ниже приведен список победителей в основных категориях:
Лучший драматический сериал:
• «Наследники»
Лучший комедийный сериал:
• «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал:
• «Белый лотос»
Лучший режиссер драматического сериала:
• Хван Дон-хек, «Игра в кальмара»
Лучший режиссер комедийного сериала:
• М.Дж. Делани, «Тед Лассо»
Лучший режиссер мини-сериала или телефильма:
• Майк Уайт, «Белый лотос»
Лучший актер в драматическом сериале
• Ли Джон-джэ, «Игра в кальмара»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
• Зендея, «Эйфория»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
• Мэттью Макфэдиен, «Наследники»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:
• Джулия Гарнер, «Озарк»
Лучший актер в комедийном сериале:
• Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая актриса в комедийном сериале:
• Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале:
• Бретт Голдстин, «Тед Лассо»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале:
• Шерил Ли Ральф, «Начальная школа «Эбботт»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме:
• Майкл Китон, «Ломка»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:
• Аманда Сайфред, «Выбывшая»
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме:
• Мюррэй Бартлетт, «Белый лотос»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:
• Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
Лучший сценарий драматического сериала:
• Джесси Армстронг, «Наследники» (эпизод «Все колокола говорят»);
Лучший сценарий комедийного сериала:
• Кинта Брансон, «Начальная школа «Эбботт» (пилот)
Лучший сценарий мини-сериала или телефильма:
• Майк Уайт, «Белый лотос»
Церемонию провел комик Кенан Томпсон.