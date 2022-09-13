Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тибра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022

Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022

13 сентября 2022 12:48
Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022

«Тед Лассо» снова стал главной телевизионной комедией года.

Сегодня стали известны лауреаты 74-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Главными триумфаторами в своих категориях оказались «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос».

Отдельного внимания заслуживают Ли Джон-джэ, завоевавший награду в актерском блоке за «Игру в кальмара» и Зендея, благодаря роли в «Эйфории» ставшая самой молодой темнокожей двукратной обладательницей данной статуэтки. Также почести академиков удостоились Майкл Китон, Аманда Сайфред, Джулия Гарнер, Джейсон Судейкис, Дженнифер Кулидж и многие другие.

Ниже приведен список победителей в основных категориях:

Лучший драматический сериал:

• «Наследники»

Лучший комедийный сериал:

• «Тед Лассо»

Лучший мини-сериал:

• «Белый лотос»

Лучший режиссер драматического сериала:

• Хван Дон-хек, «Игра в кальмара»

Лучший режиссер комедийного сериала:

• М.Дж. Делани, «Тед Лассо»

Лучший режиссер мини-сериала или телефильма:

• Майк Уайт, «Белый лотос»

Лучший актер в драматическом сериале

• Ли Джон-джэ, «Игра в кальмара»

Лучшая актриса в драматическом сериале:

• Зендея, «Эйфория»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

• Мэттью Макфэдиен, «Наследники»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:

• Джулия Гарнер, «Озарк»

Лучший актер в комедийном сериале:

• Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая актриса в комедийном сериале:

• Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале:

• Бретт Голдстин, «Тед Лассо»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале:

• Шерил Ли Ральф, «Начальная школа «Эбботт»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

• Майкл Китон, «Ломка»

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

• Аманда Сайфред, «Выбывшая»

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме:

• Мюррэй Бартлетт, «Белый лотос»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

• Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучший сценарий драматического сериала:

• Джесси Армстронг, «Наследники» (эпизод «Все колокола говорят»);

Лучший сценарий комедийного сериала:

• Кинта Брансон, «Начальная школа «Эбботт» (пилот)

Лучший сценарий мини-сериала или телефильма:

• Майк Уайт, «Белый лотос»

Церемонию провел комик Кенан Томпсон.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Related video