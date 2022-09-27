Храбрые галлы отправляются в Китай в трейлере фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Кинокомпания Pathé поделилась дебютным трейлером французского приключенческого фэнтези «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» — нового фильма про неутомимых галлов из культовой серии комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо.

Как обещает название, основное действие ленты развернется на просторах Китая. Неразлучные товарищи отправятся на новые земли, чтобы оказать помощь дочери императора и освободить местные территории после государственного переворота. Разлом провоцирует Дэн Цин Цюйн, коварный принц-предатель. Прихватив с собой волшебное зелье, персонажи решают переломить ход событий. Тем временем всегда жаждущий завоеваний Цезарь тоже направляет туда свое огромное войско.

Роль Астерикса на этот раз воплотит Гийом Кане («Пляж»), он же выступит режиссером ленты, а его закадычного друга Обеликса сыграл Жиль Лелуш («Праздничный переполох»). Образы Цезаря и Клеопатры исполнили Венсан Кассель и, соответственно, Марион Котийяр. В остальной каст вошли Пьер Ришар, Хосе Гарсия, Лин Дэн Пэм, Рамзи Бедиа, Джонатан Коэн, Джули Чен, Франк Гастамбид и звезда мирового футбола Златан Ибрагимович.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет во Франции 1 февраля 2023 года.