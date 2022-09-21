Уилл Смит может сыграть в экранизации научно-фантастического романа «Земля Обетованная»

Пока Смит занимается проектом в качестве продюсера, но не исключено, что он также войдет в актерский состав.

Уилл Смит потихоньку возвращается в киноиндустрию после скандального инцидента на церемонии «Оскар», когда он дал пощечину Крису Року. По сведениям Deadline, актер возродил свой давний проект — экранизацию научно-фантастического романа «Земля Обетованная» из книжной трилогии Маркуса Сэйки «Одаренные». Будущий фильм курирует стадия Paramount Pictures.

Смит связан с этим материалом уже около восьми лет. За это время проект вызывал интерес со стороны многих актеров и режиссеров. В какой-то момент Смит даже уступил ведущую роль Джареду Лето, но тогда ничего не получилось. Сейчас на должность режиссера утвердили отмеченную двумя премиями «Оскар» документалистку Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения», «Спасая лица»). Обаид недавно поставила два эпизода «Мисс Марвел», но «Земля Обетованная» станет для нее полнометражным дебютом в игровом кино. Сценарий написал Акива Голдсман («Я — легенда»), вместе со Смитом выступающий продюсером экранизации. Возможно, Смит также исполнит ведущую роль, но окончательное решение еще не принято.

Действие развернется в мире, где один процент населения рождается с уникальными способностями — общество на них вешает различные ярлыки, а государство называет «Одаренными» и всячески контролирует. В центре сюжета окажется оперативник Ник Купер, чья основная задача — отлавливать особенных людей, использующих свою мощь в криминальных целях. Купер и сам входит в число «Одаренных», но его сила помогает ему в работе. Протагонист обладает аналитическим даром и может предсказывать события еще до того, как они произойдут. Также у него есть «Одаренная» дочь. Персонажу поручают поймать неуловимого преступника Джона Смита, из-за чего он внедряется в радикальную группировку сверхлюдей. Последние планируют устроить гражданскую войну. На этом фоне идеалы и личные убеждения Купера оказываются под сомнением.

Из-за происшествия на «Оскаре» ряд проектов актера заморозили, включая уже полностью готовую экшен-драму Антуана Фукуа «Эмансипация». По словам инсайдеров, Смит сыграл в ней одну из лучших релей в карьере, но испорченная репутация поставила проект под угрозу. Сейчас же утверждается, что медиагигант Apple все-таки выпустит ленту — релиз состоится либо в конце этого года, либо в самом начале 2023-го.