Деми Мур получила роль во втором сезоне сериала «Вражда»

Деми Мур присоединилась ко второму сезону сериала-антологии «Вражда» от телеканала FX. Об сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники.

Согласно новой информации, Мур сыграет печально известную светскую львицу Энн Вудворд, бывшую танцовщицу и актрису, которая была обвинена в убийстве своего мужа в 1955 году. Представители самой Мур, а также канала FX и продюсерской компании 20th Television данную информацию комментировать отказались.

Второй сезон сериала «Вражды» будет посвящен американскому писателю Трумена Капоте, его жизни в Нью-Йорке 1950-х и дружбе с богемой города. Капоте известен как автор таких культовых произведений, как «Завтрак у Тиффани» и «Хладнокровное убийство».

Роль Вудворд станет для Мур первой работой на телевидении за последние несколько лет. В последний раз на телеэкранах актриса появлялась в шоу «Империя» в 2016 году. Мур известна в первую очередь благодаря таким культовым фильмам 1990-х, как «Солдат Джейн», «Стриптиз» и «Непристойное предложение».

Кроме Мур, во втором сезоне сыграют Том Холландер, который исполнил роль Капоте, Дайан Лэйн, Калиста Флокхарт и Наоми Уоттс. Режиссером выступил Гас Ван Сент, заменивший на этой должности Райана Мерфи. Сам же Мерфи занял место исполнительного продюсера.