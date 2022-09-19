Режиссер Пол Гринграсс экранизирует свежий роман Стивена Кинга «Сказка»

Фильм расскажет о путешествии школьника в мрачную фэнтезийную страну и борьбе добра со злом.

Как передает портал Collider, режиссер Пол Гринграсс займется экранизацией романа Стивена Кинга «Сказка». Продюсером картины выступит Грегори Гудман.

Последний на данный момент роман Кинга «Сказка» вышел в свет две недели назад, 6 сентября. Книга написана в традиционном для писателя жанре темного фэнтези. Это история о Чарли Риде, 17-летнем школьнике, который получил в наследство загадочный ключ, способный открывать врата в опасную волшебную страну. Попав туда, герой оказывается втянут в битву между силами добра и зла.

Гринграсс известен в первую очередь как режиссер нескольких фильмов о Джейсоне Борне: «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна» и «Джейсон Борн». В настоящее время он работает над экранизацией романа Джорджа Оруэлла «1984».

По словам Кинга, он является большим поклонником творчества Гринграсса и был рад узнать, что именно он займется экранизацией:

«Излишне говорить, что я фанат Пола Гринграсса и думаю, что он прекрасно подходит для этого фильма».

Сам режиссер также высказался по поводу романа Кинга:

«Эта книга — гениальное произведение. Классическая приключенческая история, которая одновременно с этим служит прекрасной аллегорией современного мира».

Дата выхода и актерский состав будущей картины пока неизвестны.