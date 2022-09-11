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Киноафиша Новости Ник Фьюри борется со скруллами в трейлере сериала Marvel «Секретное вторжение»

Ник Фьюри борется со скруллами в трейлере сериала Marvel «Секретное вторжение»

11 сентября 2022 18:43
Ник Фьюри борется со скруллами в трейлере сериала Marvel «Секретное вторжение»

В ролике показали множество героев MCU, а по стилистике он напоминает «Другую войну».

В рамках мероприятия D23 Expo студия Marvel представила первый официальный трейлер мини-сериала «Секретное вторжение», в котором расскажут о совместном приключении Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и скрулла Талоса (Бен Мендельсон). В представленном ролике познакомили с мрачной параноидальной атмосферой шпионского триллера, напоминающей «Первого мстителя: Другая война», и фрагментарно показали центральных действующих лиц.

По сюжету, Фьюри вынужденно возвращается на Землю после пятилетней отлучки, которую он провел в исследовании космоса. Главному герою предстоит объединиться с Талосом для предотвращения вторжения недружелюбно настроенной расы зеленых гуманоидов со способностью перевоплощения, которых возглавляет загадочный антагонист в исполнении Кингсли Бена-Адира («Одна ночь в Майами»).

Вместе с упомянутыми в шоу задействованы Эмилия Кларк («Игра престолов»), Оливия Колман («Фаворитка»), Кристофер Макдональд («Счастливчик Гилмор»), Киллиан Скотт («Дублинские убийств»), Кармен Эджого («Настоящий детектив»), а также звезды MCU Коби Смолдерс, Мартин Фриман и Дон Чидл.

Главным сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Режиссурой занимались Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Призрачная башня»).

«Секретное вторжение» выйдет на Disney+ весной 2023 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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